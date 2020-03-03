Adil Gür hakkında Ruslara yönelik sözleri nedeniyle suç duyurusu

Araştırma şirketi genel müdürü Adil Gür hakkında, bir televizyon programında Ruslarla ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen avukat Orhan Nezih Olmaç, hazırladığı suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

Dilekçede, bir araştırma şirketi genel müdürü olan Adil Gür'ün katıldığı bir televizyon programında, "Ayıdan post Rus'tan dost olmaz. Ruslardan başka türlü dost olur sadece." ifadelerini kullanarak açık bir şekilde, Rus asıllı kadınları alenen ırk ve bölge farkı gözeterek aşağılamaktan çekinmediği savunuldu.

Gür'ün hassas olunması gereken bu günlerde Rus asıllı Türk vatandaşlarını veya yabancıları açık hedef haline getirdiği kaydedilen dilekçede, Gür'ün Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer bulan ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan cezalandırılması amacıyla yargılanması talep edildi.

Kaynak: AA