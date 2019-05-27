Adil Gür: YSK Kararı Sonrası 3 Anket Yaptık, Ekrem İmamoğlu'nun İşi Daha Kolay

A&G Araştırma Şirketi'nin Genel Müdürü Adil Gür, YSK'nın iptal kararı sonrası gözlerin çevrildiği İstanbul'la ilgili yaptıkları anketten verileri paylaştı. . Seçmenin yüzde 25'inin YSK'nın İstanbul kararını anlamadığını dile getiren Gür, "YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından sürecin Ekrem İmamoğlu lehine geliştiğini yaptığımız araştırmalarda görüyoruz. İlk günlerdeki mağduriyet etkisinin çok daha fazla olduğunu gördük. CHP veEkrem İmamoğlu'nun işi daha kolay. Çünkü kullandıkları argüman şu "Neden 4 oydan 1'i geçersiz de 3'ü geçersiz değil." Karşı aday için bunu anlatmak hakikaten çok zor. YSK ateşten kızgın demiri AK Parti'nin kucağına koydu" dedi.

"YÜZDE 25'LİK KİTLE YSK'NİN NE DEDİĞİNİ ANLAMAMIŞ"

A&G Araştırma Şirketi'nin Genel Müdürü Adil Gür, YSK'nin İstanbul seçimi sonrası yaptıkları anketlerin verilerini paylaştı. YSK kararı sonrası 3 anket yaptıklarını açıklayan Gür sözlerini şöyle sürdürdü: "Mağdur kim oldu?' soruları ışığında yaptığımız anketlerde hiçbir aday yüzde 50'nin üzerinde oran alamadı. Yüzde 25'lik kitle YSK'nin ne dediği anlamamış. Yani bu açıklanan gerekçeli kararla seçmen bir sonuç çıkarmış değil. Yaptığımız araştırmalarda Binali Yıldırım'a oy verdim ya da vereceğim diyenler "beka" meselesini ve ekonominin gidişatı önde tutuyor. Ekrem İmamoğlu'na oy verenler ya da verecek olanlar için ise ilk sırada ekonominin gidişatı ve kutuplaşma var."

"SANDIĞA GİTMEYEN SEÇMEN HOMOJEN"

"1 milyon 700 bin seçmen sandığı gitmemiş. Bunların 1 milyonundan daha fazlası ne olursa olsun sandığa gitmiyor. Neden gitmiyor dersek siyasete ilgisiz gitmiyor, o gün bir işi var gitmiyor ve ya diyor ki "benim oyumla mı değişecek?" deyip gitmiyor. 24 Haziran ile 31 Mart seçimlerinin karşılaştırdığımızda aradaki fark 300 bin. Bu 300 bin kişi 31 Mart'ta sandığa gitmemiş. O 300 bin kişi ise inanılmaz bir şekilde homojen. Yani tüm partilerden sandığa gitmeyen seçmen var."

"31 MART'TAN DAHA YÜKSEK BİR KATILIM BEKLEMİYORUM"

"2- 2,5 milyon seçmen seçmen bayramda İstanbul'dan gidecek. Bu gidenlere "Dönüp seçimde oy kullanacak mısınız? diye sorduk yüzde 79'u "mutlaka dönüp oy kullanacağım" dedi. Yüzde 5'i "belki gelirim" dedi. Yüzde 15 ise"hayır kesinlikle gelmeyeceğim" diyor. Söylemeye çalıştığım şey şu aslında biz 31 Mart'ta 300 bin kişi sandığa gitmedi dedik ama kuvvetle muhtemel bu 300 bin kişinin üstünde bir rakam yine sandığa gitmeyecek. 31 Mart'tan daha yüksek katılımlı bir seçim beklemiyorum."

"EKREM İMAMOĞLU'NA OY VERECEĞİM DİYEN SEÇMEN DAHA MOTİVE"

"Yaptığımız anketlerde "Ekrem İmamoğlu'na oy verdim" diyenlerin daha yüksek oranla tatilden döneceğini görüyoruz. Diğer bir soruda ise tüm seçmenlere sorduk "Sandığa gidecek misiniz? diye sorduk. "Mutlaka oy vereceğim" diyen seçmenler içinde "Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğim" diyenlerin daha yüksek oranda motive olduğunu görüyoruz.

31 Mart'ta sandığa gitmeyen en büyük kitle yüzde 18 ile HDP seçmeni. Bu oran AKP seçmeninde yüzde 3 ile 4 arasında ama seçmen sayısı olarak neredeyse sayılar eşit. Bir de ankette tüm seçmenlere sorduğumuz"Oy tercihinizi değiştirecek misiniz?" sorusuna seçmenlerin yüzde 90'ı, 95'i hayır yanıtını verdi."

HDP SEÇMENİNİN ÖNEMİ

"İstanbul'da yüzde 12 HDP'nin seçmeni var. İstanbul seçimi için çok önemli bir oran. 23 Haziran için HDP seçmeni belirleyici.

Metropollerde yaşayan Kürt seçmenin oy verme tercihindeki en önemli kriter ekonomi, ideoloji değil. Çünkü bunlar İstanbul'un gelir düzeyi daha düşük ilçelerinde yaşayan ve ilk işsiz kalan ve ilk cebine dokunulan insanlar. Zaten 31 Mart sonucuna baktığımızda da AK Parti oy kaybını buralarda yaşamış. Bir de ayrıca 31 Mart'ta muhafazakar Kürt seçmen AK Parti'ye oy vermedi deniyor ama öyle değil. AK Parti İstanbul'da yüzde 2 oy kaybetmiş görünüyor ve bu kayıp homojen."

SAADET PARTİLİ SEÇMENİN TERCİHİ NE OLACAK?

Saadet Partisi ile ilgili soruya da cevap veren Adil Gür sözlerini şöyle sürdürdü: Şayet kendi adaylarıyla seçime katılmamış olsalardı seçmenlerin çoğu AK Parti adayını oy verirdi ya da sandığa gitmezdi. İmamoğlu'na oy verecek Saadet Partisi seçmeni sayıca az olacaktı.

"YSK İSTANBUL KARARI İLE ATEŞTEN KIZGIN DEMİRİ AK PARTİ'NİN KUCAĞINA KOYDU"

Büyük ekonomik değişimler olmazsa İstanbul'un seçmen tercihlerinde değişim olmayacağını dile getiren Gür, güvenlik endişeleri nedeniyle seçmenlerin oy tercihlerini değiştirmeyeceğini ifade etti. Gür, "YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından sürecin Ekrem İmamoğlu lehine geliştiğini yaptığımız araştırmalarda görüyoruz. İlk günlerdeki mağduriyet etkisinin çok daha fazla olduğunu gördük. Ancak bu etki seçime kadar geçen sürede azalabiliyor tıpkı daha önceki seçimlerde olduğu gibi.Ancak CHP veEkrem İmamoğlu'nun işi daha kolay. Çünkü kullandıkları argüman şu "Neden 4 oydan 1'i geçersiz de 3'ü geçersiz değil." Karşı aday için bunu anlatmak hakikaten çok zor. YSK ateşten kızgın demiri AK Parti'nin kucağına koydu. O 250 sayfa içinde o kadar çok şey var ki ben bile "mağdurum" desem kendime göre bir-iki cümle bulurum.

Kabine değişecekse 23 Haziran'dan önce değişmeli çünkü 23 Haziran sonrası için çıkacak sonuçla Türkiye'nin önümüzdeki birkaç dönem siyaseti yeniden şekillenebilir." dedi.