Adil Öksüz'ün Baldızının Yargılandığı Dava

Sakarya
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında açılan davada FETÖ'nün darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün baldızı Belkıs Nur Tetik'in yargılanmasına devam edildi.
Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Tetik ile avukatı ve yakınları katıldı.
İki celse arasında gelen tarihsel arama geçmişi (HTS) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu
(MASAK) raporlarının okunup zapta geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.
Cumhuriyet savcısı, celse arasında mahkemeye sundukları sanığın "anayasayı ihlal" suçundan beraat, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ise 7 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması şeklindeki mütalaayı tekrar ettiklerini söyledi.
Sanık Tetik ve avukatı, HTS ve MASAK raporunu inceleyemediklerini belirterek, beyanda bulunmak için süre talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanık ve avukatına HTS ve MASAK raporunu inceleyip beyanda bulunmaları ve esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine hükmederek, duruşmayı 13 Aralık
'a erteledi.
İddianameden Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca hazırlanan ve 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanık Adil Öksüz'ün baldızı Belkıs Nur Tetik hakkında "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Sanık Tetik'in, eniştesi olması nedeniyle Adil Öksüz'ün örgüt içerisindeki konumunu bileceği, aynı apartmanda ikamet ettiği aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:
"Tetik'in, Adil Öksüz'ün haziran ayında eşi Aynur Öksüz'ü Amerika
'ya bırakıp geldiğini ve 13 Temmuz 2016'da siyah renkli bir araçla Ankara
'ya gittiğini bildiği, Öksüz'ü ailesi ile birlikte yaşadığı ikametinde saklayarak kendi örgüt bağını da ortaya koyduğu ve darbe teşebbüsünün planlayıcılarından olan Öksüz'ü yetkili makamlara bildirmeyerek kaçmasına imkan sağladığı anlaşılmıştır. Sanığın örgütün kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini, hedef ve yöntemlerini benimseyerek gönüllü olarak örgüt hiyerarşisine dahil olmayı tercih ettiği, gerek görevi sırasındaki şahsi gerek mali faaliyetleri dolayısıyla terör örgütüne finansman sağladığı anlaşılmıştır."
İddianamede ayrıca, sanık Tetik'in "ByLock" programının kullanıldığının tespit edildiği aktarılarak, Tetik'in Bank Asya
'da hesabının bulunduğu, hesabını aktif kullandığı belirtildi.
15 Kasım 2018 Perşembe 16:34