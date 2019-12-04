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Adil Öksüz'ün toplantı yaptığı otelin işletmecisi ve eşine hapis

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) firari "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün Adana'da örgüt toplantısı yaptığı iddia edilen otelin işletmecisine "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay, eşine de 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

04.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:20Adil Öksüz'ün toplantı yaptığı otelin işletmecisi ve eşine hapis
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) firari "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün Adana'da örgüt toplantısı yaptığı iddia edilen otelin işletmecisine "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay, eşine de 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, otel işletmecisi Kemal Erşahbaz ve otel çalışanı eşi Zeynep Erşahbaz, otelin sahibi O.K. ve çalışan A.K. ile avukatları katıldı.

FETÖ ile bağlantılı oldukları iddia edilen tutuksuz sanık Kemal Erşahbaz, FETÖ/PDY üyesi olmadığını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi. Oteldeki kameraların yönünün Adil Öksüz tarafından değiştirildiği iddiasının gerçek dışı olduğunu ileri süren Erşahbaz, "Ben Adil Öksüz'ün katıldığı bir toplantıyı organize etmedim. Hakkımdaki tanık beyanları doğru değildir. FETÖ'nün gizli iletişimde kullandığı şifreli haberleşme programı ByLock'u yüklemedim ve kullanmadım. Beraatimi istiyorum" dedi.

Diğer sanıklar Zeynep Erşahbaz, otelin sahibi O.K. ve çalışan A.K. FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını iddia ederek beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek sanıkların üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Kemal Erşahbaz'ı 7 yıl 6 ay, eşi Zeynep Erşahbaz'ı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Diğer sanıkların beraatlerine karar verildi. - ADANA

Firari Adil Öksüz, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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