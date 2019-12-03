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Adil Rami 34 gün sonra sahada

Fenerbahçe'ye sezon başında katılan Fransız stoper Adil Rami, 34 gün sonra sarı-lacivertli formaya kavuştu.

03.12.2019 21:09 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:24Adil Rami 34 gün sonra sahada
'ye sezon başında katılan Fransız stoper Adil Rami, 34 gün sonra sarı-lacivertli formaya kavuştu. Rami son olarak Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında İdman Yurdu müsabakasında 61 dakika forma giymişti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. Maçında Fenerbahçe ile arasında oynanan müsabakada Adil Rami 34 gün sonra sarı-lacivertli formaya kavuştu. Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de Gaziantep karşısında 45 dakika forma giyen Rami daha sonra bir çok müsabakada Ersun Yanal tarafından şans verilmemişti. Yaşadığı sakatlık sebebiyle de takımdan geri kalan Fransız futbolcu son olarak 30 Ekim tarihinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4.tur müsabakasında Tarsus İdman Yurdu ile oynanan maçta 61 dakika forma giymişti. 33 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayla 2 resmi müsabakada yer aldı. - İSTANBUL

Türkiye Kupası, İstanbulspor, Fenerbahçe, Tarsus, Spor

Kaynak: İHA

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