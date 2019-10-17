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Adil Rami, asker selamını eleştiren Fransızlara ağzının payını verdi!

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Adil Rami, asker selamı verdiği pozu Instagram hesabında profil fotoğrafı yapması, Fransa'da tartışma yaratmıştı. Konuyla ilgili konuşan Rami, "Söz konusu fotoğraf, iki aydan daha uzun bir süre önce çekildi. Yani Fenerbahçe'yle sözleşme imzaladığım zaman. Ağzınızı açmadan önce dikkatli olun." dedi.

17.10.2019 18:03

Fenerbahçe'nin 34 yaşındaki oyuncusu Adil Rami, Fenerbahçe'ye imza attığı gün asker selamı Ülker Stadı'nda asker selamı vermişti. Rami'nin bu pozu Instagram'da profil fotoğradı yapması, ülkesi Fransa'da gündem olmuştu. Fransızlar, Rami'yi yerden yere vurmuştu. Tecrübeli oyuncu da bu eleştirilere sosyal medya hesabından çok sert bir yanıt verdi. İşte Rami'nin açıklamaları:

"YAPILANLAR BENİ YORUYOR"

"Herkese merhaba. Bugün Fransız medyasında Instagram profil fotoğrafımla ilgili yapılan yorumlar hakkında konuşmak için ufak bir video hazırladım. Size çok açıkça şunu söylemek istiyorum ki beni bırakın, peşimi bırakın. Beni gerçekten yoruyorsunuz. Bu yaptığınız çılgınlık. Söz konusu fotoğraf, iki aydan daha uzun bir süre önce çekildi. Yani Fenerbahçe'yle sözleşme imzaladığım zaman. Ben de bunu bir buçuk ay evvel profil fotoğrafı yaptım. Dolayısıyla artık yayınladığım bu fotoğraf üzerine artık bir şey yapamam. Nokta. Yapılanlar beni gerçekten yoruyor.

"LÜTFEN BENİ BİRAZ UNUTUN"

Her zaman güler yüzlü ve kibar olmaya çalışıyorum. Ancak bu yaptığınız komik değil. Lütfen medya. Ağzınızı açmadan önce dikkatli olun. Bir şeyleri satmak istiyorsanız kaynaklarınızdan emin olun. Tamam mı? Lütfen beni biraz unutun. Bu, çok iyi olur. Haydi, sizi öpüyorum. Görüşürüz."

Adil Rami, asker selamını eleştiren Fransızlara ağzının payını verdi!

Fenerbahçe, Instagram, Fransa, Spor

YORUMLAR(5)
ALİ AGA:Arap askeri selamı gibi Türk askeri selamı değil bu
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BLACK SWORD:Ula yan gelip milyon yuro lar almak için Hitler selamı bile verirsiniz, samimiyetsiz yaratıklar(bizde de çok)!
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HAYDO:asker selamı nezaman yasak oldu biz doğduk doğalı asker selamı veririz tarlada yolda cayırda bayırda. mehmetçiğede destek veririz bizim mehmetimiz. savas barış için törör için yapılıyorsa savastır. /CENGİZ HANIN BİR SÖZU VARDIR SINIRLARINIZDA BİR SORUN VARSA ÇÖZUMU ONU GENİŞLETMEKTİR.
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YORUMCU:ADAM HAKLI
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ÇAKABEY:Bu fotonun asker selamıyla uzaktan yakından alakası yok. Askerde böyle selam veren dayak yer arkadaş.haydi görüşürüz der gibi selam vermiş adam
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