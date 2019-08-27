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Adil Rami, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Fransız futbolcu Adil Rami'yle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

27.08.2019 15:08 Adil Rami, Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Fransız futbolcu Adil Rami'yle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bonservisi elinde bulunan Fransız stoperle Ülker Stadı'nda 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını ifade edildi.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin de imza töreninde hazır bulunduğu kaydedildi.
Geride kalan sezonu Fransa 1. Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Marsilya'da tamamlayan Rami, 21 resmi maçta oynadı. Fransa Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'nı kazandığı kadroda da yer alan 33 yaşındaki stoper, kariyerinde ayrıca Lille, Valencia, Sevilla ve Milan formalarını terletti.

Ülker Stadı, Fenerbahçe, Fransa, Spor

Kaynak: AA

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