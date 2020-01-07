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Adil Rami, Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldı!

Fransız basınında yer alan habere göre sarı-lacivertli takımda forma şansı bulamayan Adil Rami, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

07.01.2020 20:32 | Son Güncelleme: 07.01.2020 20:39

'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Bu sezon başında bedelsiz olarak transfer edilen ve yıllık 2.5 milyon euro maaş verilen Adil Rami, takımdan ayrılma kararı aldı. RMC Sport'un haberine göre, Adil Rami, daha fazla süre bulabileceği bir takıma gitmek istediği için takımdan ayrılma isteğini Fenerbahçe yönetimine iletti. Sarı-lacivertli yönetim de bu teklifi kabul etti. 34 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 4 maçta 286 dakika sahada kaldı.

YERİ HEMEN DOLDURULDU

Öte yandan yine RMC Sport'un haberine göre Rami'nin ayrılığı sonrası Fenerbahçe, Almanya Bundesliga takımlarından Frankfurt'ta forma giyen 28 yaşındaki Gineli stoper Simon Falette ile prensip anlaşmasına vardı.

Adil Rami, Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldı!

Fenerbahçe, Spor


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ALEYNA TİLKİ: O sen olsan bariiiii
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OBJEKTİF ADAM: YOLUNACAK ÇOK KAZ VAR :)
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MİSAFİR: 34 yaşında futbolcu hrm de 2.5milyon yazık
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