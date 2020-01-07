Adil Rami, Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldı!

Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Bu sezon başında bedelsiz olarak transfer edilen ve yıllık 2.5 milyon euro maaş verilen Adil Rami, takımdan ayrılma kararı aldı. RMC Sport'un haberine göre, Adil Rami, daha fazla süre bulabileceği bir takıma gitmek istediği için takımdan ayrılma isteğini Fenerbahçe yönetimine iletti. Sarı-lacivertli yönetim de bu teklifi kabul etti. 34 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 4 maçta 286 dakika sahada kaldı.

YERİ HEMEN DOLDURULDU

Öte yandan yine RMC Sport'un haberine göre Rami'nin ayrılığı sonrası Fenerbahçe, Almanya Bundesliga takımlarından Frankfurt'ta forma giyen 28 yaşındaki Gineli stoper Simon Falette ile prensip anlaşmasına vardı.