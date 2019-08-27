Haberler» Spor» Haber

Adil Rami'nin Fenerbahçe'den kazanacağı ücret ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin anlaşmak için Türkiye'ye getirdiği Adil Rami'nin kısa süre içerisinden sarı lacivertli ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor. Fransız basını, oyuncunun Fenerbahçe'den 2 yıl için kazanacağı ücreti açıkladı.

27.08.2019 14:07
Adil Rami'nin Fenerbahçe'den kazanacağı ücret ortaya çıktı

Dün gece Adil Rami'nin Comolli ile yemek yediği kareler sosyal medyada yer almıştı. Fransız oyuncunun Fenerbahçe'den ne kadar para kazanacağı ve sözleşme detayları ortaya çıktı.

TOPLAM 5 MİLYON EURO KAZANACAK

France Football'un geçtiği bilgiye göre; 33 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Yıllık 2 milyon euro kazanacak olan Fransız savunma oyuncusu bonuslarla birlikte toplam 5 milyon euro alacak.

COMOLLI KEFİL OLDU

Damien Comolli'nin bu transferde etkisi olduğu öğrenildi. Rami'nin geçen sezon 4 ayrı sakatlık yaşaması; futboldan çok özel hayatıyla gündeme gelmesi yönetimde soru işaretleri oluşturdu.

Ancak Comolli, yakından takip ettiği Rami'yle ilgili hazırladığı detaylı raporları sundu.

Fransızlar Şampiyonlar LigiFransızlar Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı ölüm grubuna koydular

Merih Demiral için masaya oturacaklar! 35 milyon euroluk çılgın teklifMerih Demiral için masaya oturacaklar! 35 milyon euroluk çılgın teklif

BarcelonaBarcelona'dan Neymar çıkarması! PSG, 100 milyon euro ve 2 futbolcu istedi

Burak Yılmaz, MedelBurak Yılmaz, Medel'in ayrılığını açıkladı

Adil Rami'nin Fenerbahçe'den kazanacağı ücret ortaya çıktı

Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR (2)
KAMBOÇYALI: Çok iyi bir adam ama inşallah boş çıkmaz çünkü son zamanlarda magazinle alakalı çok habere çıkmıştı. . .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
SİGMA OLOMUC: MEHMET TOPALIn ayakkabısının topuğu bile olamaz bu adam
Yayından Kaldır
2 2
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
14:38   Dünya Judo Şampiyonası
14:37   Tofaş'ta tolga öngören ve orhun ene yeni sezonu değerlendirdi
14:34   Kastamonu Belediyespor'da transfer
14:32   Futbolcu josef sural'ın öldüğü kazada tutuklu şoför serbest kaldı
14:26   İrfan Buz: "Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum"
14:22   Başpehlivan kara'nın oğlu potada parlıyor
14:22   Malatya Yeşilyurt Belediyespor tur peşinde