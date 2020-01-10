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Adil Rami'nin Instagram paylaşımı, ayrılık iddialarını güçlendirdi

Fenerbahçe'de ayrılması gündemde olan Adil Rami, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

10.01.2020 08:39 | Son Güncelleme: 10.01.2020 08:51

Fenerbahçeli Adil Rami'nin sosyal medyadan yaptığı son paylaşım ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Rami'nin kişisel hesabından farklı takımlarda forma giydiği dönemde yıldız isimleri durdururken çekilen karelerini paylaştığı ve açıklamaya da, "Burada veya başka yerde, tutkum için savaşmaya devam edeceğim" ifadelerini yazdığı görüldü.

Rami'nin bu mesajı ayrılığın sinyalleri olarak değerlendirildi.

Rami'nin daha önce devre arasında Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini yönetime ilettiği iddia edilmişti.

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Adil Rami'nin Instagram paylaşımı, ayrılık iddialarını güçlendirdi

Fenerbahçe, Instagram, Spor


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