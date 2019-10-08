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Adil Rami'nin yeni sevgilisi ortaya çıktı!

Pamela Anderson'dan olaylı bir şekilde ayrılan Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami'nin yeni sevgilisi belli oldu. Fransız futbolcunun İngiliz televizyoncu Chloe Sims ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

08.10.2019 13:09

Playboy güzeli Pamela Anderson'dan olaylı bir şekilde ayrılan ve Birleşik Amerikalı seksi yıldıza şiddet uyguladığı öne sürülen Fenerbahçeli Adil Rami, cumartesi gecesi Londra'da bir kadınla yakalandı.

Ada'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mail, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde 33 yaşındaki savunmacının İngiliz televizyon fenomeni ve iş kadını Chloe Sims ile birlikte ayrılırken çekilmiş fotoğrafını yayınladı. Gazete, Chiltern Firehouse adlı lüks bir mekandan çıkarken aynı aracın içinde görülen Rami ve Sims'in ilk kez buluştuklarını ve geceyi birlikte geçirdiklerini yazdı.

ÖZEL OLARAK LONDRA'YA UÇTU

Daily Mail'e konuşan bir haber kaynağı ise Sarı lacivertli futbolcunun kendisinden dört yaş büyük olan Sims'le buluşmak için özel olarak Fransa'dan Londra'ya uçtuğunu belirtti.

İşte Instagram'da 1.2 milyon takipçisi olan Chloe Sims'in bazı pozları;

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Adil Rami'nin yeni sevgilisi ortaya çıktı!

Pamela Anderson, Chloe Sims, Londra, Spor

YORUMLAR(4)
CANMEN:SöZDE BIZIM FUTBOLCU. . . AMA YANDAN SAMPIYONLAR LIGINDE OYNUYOR. . . BIZDE NIYE GöRMüYORUZ DIYE ARIYORDUK. . .
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HARBİ FENERLİ:OZAN GÖRMESİN :)
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ANOMİM:baya hızlı koşmuş :)
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12345:adil rami''nin de zevki belli oldu :) pamela nın biraz daha genç hali sanki
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