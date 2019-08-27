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Adil Rami resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

27.08.2019 15:10 Adil Rami resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp, geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelen 33 yaşındaki Fransız stoper Adil Rami ile resmi sözleşme imzalandığını duyurdu. Deneyimli savunmacı 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile anlaşma sağladı. Deneyimli stoper ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu. Adil Rami'ye Fenerbahçe'ye 'hoş geldin' diyor, sarı-lacivertli forma altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Fenerbahçe, İstanbul, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR (1)
UMİT0638: hayırlı olsun inşallah. . .
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