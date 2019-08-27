Haberler» Güncel» Haber

Adil Rami resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

27.08.2019 15:15 Adil Rami resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelen 33 yaşındaki Fransız stoper Adil Rami ile resmi sözleşme imzalandığını duyurdu. Deneyimli savunmacı 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile anlaşma sağladı. Deneyimli stoper ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu. Adil Rami'ye Fenerbahçe'ye 'hoş geldin' diyor, sarı-lacivertli forma altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
(İHA)

Fenerbahçe, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:20   Başkan Yılmaz, ilçede yapılan çalışmaları inceledi
16:20   5 bin 558 hastayı organ nakliyle hayata bağladılar
16:20   Sinop'ta sahte para operasyonu
16:20   Parmağına sıkışan yüzüğü AFAD ekipleri çıkardı
16:20   Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışmaları
16:19   Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 9 tutuklama
16:19   Esenler'de kamyon üst geçide takıldı, arkadan gelen motosikletli kıl payı kurtuldu