Adil Serdar Saçan: "(Adnan Oktar) Devamlı İngiliz derin devletinden bahsediyor, 'onlar bana...

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik 1999 yılında yapılan ilk operasyonun başında yer alan, dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve müşteki Adil Serdar Saçan, "Devamlı İngiliz derin devletinden bahsediyor, 'Onlar bana operasyon yaptı' diyor" dedi.



Adnan Oktar ve suç örgütüne yönelik dava bugün Silivri'de görülmeye başlandı. Davada müşteki sıfatıyla yer alan ve 1999 yılında Adnan Oktar örgütüne yönelik ilk operasyonu yapan dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü hukukçu Adil Serdar Saçan, duruşma salonu önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.



Adnan Oktar'ın savunmasına başlandığını ifade eden Saçan, "Devamlı İngiliz derin devletinden bahsediyor. 'Onlar bana operasyon yaptı. Benim alındığım gün dolar yükseldi' falan diyor. Somut suçlamalara cevap vermiyor. 'Niye öyle yapayım' gibi şeyler söylüyor" ifadelerini kullandı.



Organize Şube Müdürü olduğu dönemde 1999 yılında Adnan Oktar'a yapılan operasyonu da hatırlatan Saçan, "O operasyonunda da yine aynı şekilde ifadeler veriyordu. Somut suçlamalara karşı verdiği bir cevap yok. İslamı nasıl kullandıklarını anlatıyor aslında anlayan için" diye konuştu.



Adnan Oktar örgütünün FETÖ ile bağlantılı olduğuna inandığını söyleyen Saçan, "FETÖ'yü övmüş ifadesinde. Hakim soruyor. 'Kızdırmak için öyle söyledim' diyor. Onun ne dediğini okuyor hakim. 'Ben öyle dediğim için onlar bana daha çok kızıyorlardı' diyor. Ben FETÖ ile bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Ben şikayetçiyim o konuda. Ergenekon davasına müdahale ettiler. Dosya var ortada. Bunlardan firarda olan birisi geldi benim aleyhime Ergenekon'da tanıklık yaptı ortada bir şey yokken" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA