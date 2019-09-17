- Adil Serdar Saçan, "Devamlı İngiliz derin devletinden bahsediyor, 'onlar bana operasyon yaptı' diyor"Adnan Oktar suç örgütünün müştekisi Adil Serdar Saçan, basın açıklaması

İSTANBUL - Adnan Oktar suç örgütüne yönelik 1999 yılında ilk operasyonu dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, "Devamlı İngiliz derin devletinden bahsediyor, 'Onlar bana operasyon yaptı' diyor" dedi.Adnan Oktar ve suç örgütüne yönelik mahkemesi bugün Silivri'de görülmeye başlandı. Davada müşteki sıfatıyla bulunan ve 1999 yılından Adnan Oktar örgütüne yönelik ilk operasyonu yapan dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hukukçu Adil Serdar Saçan duruşma salonu önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.Adnan Oktar savunmasına başlandığını ifade eden Saçan, "Devamlı İngiliz derin devletinden bahsediyor. 'Onlar bana operasyon yaptı. Benim alındığım gün dolar yükseldi' falan diyor. Somut suçlamalara cevap vermiyor. 'Niye öyle yapayım' gibi şeyler söylüyor" ifadelerini kullandı.Organize Şube Müdürü olduğu dönemde 1999 yılında Adnan Oktar'a yapılan operasyonu da hatırlatan Saçan, "O operasyonunda da yine aynı şekilde ifadeler veriyordu. Somut suçlamalara karşı verdiği bir cevap yok. İslam'ı nasıl kullandıklarını anlatıyor aslında anlayan için" diye konuştu.Adnan Oktar örgünün FETÖ ile bağlantılı olduğuna inandığını söyleyen Saçan, "FETÖ'yü övmüş ifadesinde. Hakim soruyor. 'Kızdırmak için öyle söyledim' diyor. Onun ne dediğini okuyor hakim. 'Ben öyle dediğim için onlar bana daha çok kızıyorlardı' diyor. Ben FETÖ ile bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Ben şikayetçiyim o konuda. Ergenekon davasına müdahale ettiler. Dosya var ortada. Bunlardan firarda olan birisi geldi benim aleyhime ergenekonda tanıklık yaptı ortada bir şey yokken" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA