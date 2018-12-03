Adil Yeni Bir Dünyanın Kurulması Gerekiyor"

03 Aralık 2018 Pazartesi 22:24



03 Aralık 2018 Pazartesi 22:24

27. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi'nin sonuç deklarasyonunda, Müslümanların tevhid ve adalet merkezli dünya görüşlerine göre sosyal hayatta kuvvetli olan değil, haklı olanın güçlü olmasını esas alan dünya görüşüne göre "adil yeni bir dünya" kurulması gerektiği vurgulandı.Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) tarafından "Değişim ve Dönüşümleriyle Yeni Dönem ve İslam Birliği" temasıyla düzenlenen 27. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi'nin sonuç deklarasyonu yayımlandı.Deklarasyonda, güçlü olmayı haklı olmanın nedeni kabul eden kuvvet merkezli mevcut küresel düzenin sorun çözme kapasitesini kaybettiği ve sorunun bizzat kendisi olduğu kaydedilerek, "Yeni dönemde tercihini hak ve adaletten yana kullanan herkes, bilgisini ve imkanlarınıbirleştirerek yeni bir dünyanın inşasına katkıda bulunmaya davet edildi." denildi.Baskıcı ve adil olmayan yöneticiler sebebiyleMüslümanlar arasında çıkan ihtilaf ve tefrikaların durdurulması yönünde tespitte bulunulan deklarasyonda, şu değerlendirmelere yer verildi:"Müslüman ülkeler İslami ilkelere göre yeni bir siyasi yapı geliştirirken, geçmişte olduğu gibi Müslüman alimlerin dört delile göre karşılaşılan sorunlara ilmi çözümler üretmesigerekmektedir. Bu sayede Müslümanların erdemli bir toplum oluşturmaları kolaylaşacak,ülkelerinin siyasi kurumları, Batı kalıplarına göre değil, milli değerlerine göre şekillenecektir. Müslümanlar, kendiinançları ve dünya görüşleri etrafında toplanarak hak ve adalet merkezli yeni bir dünya kurma girişimini başlatarak izzete ulaşabilirler.Ülkelerimizde ve dünyada barış; öncelikle Müslümanların birliği ile sağlanmalıdır. Kendiinancımız ve değer ölçülerimiz etrafında ittifak ederek yeniden kardeş olma bilinci ile kardeşMüslüman ülkeler arasında hakemlik ve arabuluculuk yapacak küresel bir çatıoluşturulmalıdır.Müslüman coğrafyada yaşanan insani krizlerde, ulusalve uluslararası kurum ve kuruluşların yardımlarını ve insan gücünü ihtiyaca göre doğru birşekilde yönlendirmek, etkin bir kayıt ve takip sistemi oluşturmak için Uluslararası İnsaniYardım Koordinasyon Ofisi'nin kurulması gerekmektedir.Küresel şirketlerin devlet politikalarını belirlediği bu dönemdekalkınma için yerli hükümet programları uygulanmalıdır. Ekonomik tam bağımsızlık için adil gelir dağılımını sağlayacak ve işsizlik problemini çözecekadımlar atılmalıdır.Bütün Müslüman unsurların altında kendilerine yer bulduğu küresel bir çatıya ihtiyaç vardır.Bu çatı bütün beşeriyet için barış ve adaleti sağlayacak bir teminat olacaktır. Müslümanların tevhid ve adalet merkezli dünya görüşlerine göre sosyal hayatta kuvvetli olan değil, haklıolanın güçlü olmasını esas alan dünya görüşüne göre 'adil yeni bir dünya'nın kurulmasıgerekiyor. Bu amaçla kurulan Gelişmekte Olan Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı, yeryüzündesömürüyü, adaletsizliği, eşitsizliği ve baskıyı kaldırmak için küresel bir barış ve dayanışmateşkilatı olarak güçlendirilmelidir."