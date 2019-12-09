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Adilcevaz bastonu Almanya ve Hollanda'da sergilenecek

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde asırlık ceviz ağaçları, manda, sığır ve koç boynuzundan yapılan, zümrüt, yakut, sedef ve ebru sanatıyla süslenen bastonlar, Hollanda ve Almanya'da sergilenecek.

09.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:52Adilcevaz bastonu Almanya ve Hollanda'da sergilenecek
Bitlis'in ilçesinde asırlık ceviz ağaçları, manda, sığır ve koç boynuzundan yapılan, zümrüt, yakut, sedef ve ebru sanatıyla süslenen bastonlar, ve 'da sergilenecek.
Adilcevaz ilçesinde bastonculuk yapan devlet sanatçısı Cumali Birol, 20-22 Aralık'ta Almanya'nın Düsseldorf ve 27-29 Aralık tarihlerinde Hollanda'nın Gorinchem şehrinde düzenlenecek Kazel Expo fuarlarına davet edildi.
Daveti kabul eden Birol, gazetecilere yaptığı açıklamada, "gücün ve asaletin sembolü" olarak tanımladığı ve Osmanlı tuğrası, ay yıldız gibi birçok motifi işlediği bastonları, iki Avrupa ülkesinde tanıtacağını söyledi.
Türkiye'yi yurt dışında temsil edeceği için mutlu olduğunu belirten Birol, "Fuarlarda ilimizi, ilçemizi ve yaptığımız bastonları tanıtma imkanı bulacağız. 'Payitaht Abdulhamit' bastonuna çok fazla ilgi var. Ayrıca orada baston da üreterek sanatımızın da tanıtımını yapacağız. Almanya ve Hollanda'nın dışında 10 ülkede yine fuarlar yapılacak. Bize davetiye gönderildi. İnşallah memleketimizi en iyi şekilde tanıtacağız." diye konuştu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı sayesinde birçok ülkeyi gezdiklerini belirten Birol, "İlk defa Avrupa ülkesinde Adilcevaz bastonunu tanıtacağız. Bize gurur verdi. Çini, sedef, ebru, ay yıldız işlemeli, bozkurt ve payitaht bastonlarını sergileyeceğiz." dedi.

Adilcevaz, Hollanda, Almanya, Güncel

Kaynak: AA

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