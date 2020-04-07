Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Adilcevaz Belediyesi'nden el dezenfekte istasyonu

BİTLİS'in Adilcevaz Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçenin farklı yerlerine el dezenfekte istasyonları kurdu.

07.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:06
Adilcevaz Belediyesi'nden el dezenfekte istasyonu

BİTLİS'in Adilcevaz Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçenin farklı yerlerine el dezenfekte istasyonları kurdu.

Adilcevaz Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında salgının yayılma riskinin en fazla olduğu toplu yaşam alanlarında dezenfekte ve hijyen çalışmalarını yoğunlaştırdı. Cadde ve sokaklar sık sık dezenfekte edilirken, ilçedeki 3 ayrı noktaya da el dezenfekte istasyonları kuruldu.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy, halkın sağlığını önemsediklerini, bunun için de her türlü tedbiri almaya çalıştıklarını söyledi. Gürsoy, "Dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürmekteyiz. Bu kapsamda ilçemizin farklı yerlerine el dezenfekte istasyonları kurduk. Gerekli önlemleri almaya devam ediyoruz. Memleketimiz inşallah bu badireyi bir an önce atlatır ve en kısa sürede normal yaşantımıza geri döneriz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Adilcevaz, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Adilcevaz Belediyesi'nden el dezenfekte istasyonu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Görüntü bugün Türkiye’de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı Haberler
Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner? Haberler
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner?
Site yönetiminin astığı bu yazıya sağlık çalışanlarının verdiği cevap olay oldu Haberler
Site yönetiminin astığı bu yazıya sağlık çalışanlarının verdiği cevap olay oldu
Yavaş işi sıkı tutuyor! Binlerce Ankaralıya nakit desteği yapılacak Haberler
Yavaş işi sıkı tutuyor! Binlerce Ankaralıya nakit desteği yapılacak
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi Haberler
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız Haberler
Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız
Koronavirüsün sona ermesi için halka oruç tutun ve dua edin çağrısı Haberler
Koronavirüsün sona ermesi için halka oruç tutun ve dua edin çağrısı
4 yaşındaki oğlunu boğan kadını, kardeşi ihbar etti Haberler
4 yaşındaki oğlunu boğan kadını, kardeşi ihbar etti

Son Dakika Güncel Haberleri

14:22: İstanbul ile Kocaeli'yi bir üstgeçit birbirine bağlıyor - Haber 14:22: Düzce Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yardım eli - Haber 14:22: Ölüme terk edilen yavru köpeklere belediye sahip çıktı - Haber 14:22: Milli Eğitim Kurumları maskeyi seri üretmeye başladı - Haber 14:22: Kanser, Kovid-19 riskini artırıyor - Haber 13:52: Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek? - Haber 13:09: Domuzlar gündüz vakti sokağa inmeye başladı - Haber 12:20: Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı - Haber 12:15: Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu - Haberler 12:10: Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak - Haber 11:53: WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor - Haber