Adilcevaz Belediyesi'nden el dezenfekte istasyonu

BİTLİS'in Adilcevaz Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçenin farklı yerlerine el dezenfekte istasyonları kurdu.

Adilcevaz Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında salgının yayılma riskinin en fazla olduğu toplu yaşam alanlarında dezenfekte ve hijyen çalışmalarını yoğunlaştırdı. Cadde ve sokaklar sık sık dezenfekte edilirken, ilçedeki 3 ayrı noktaya da el dezenfekte istasyonları kuruldu.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy, halkın sağlığını önemsediklerini, bunun için de her türlü tedbiri almaya çalıştıklarını söyledi. Gürsoy, "Dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürmekteyiz. Bu kapsamda ilçemizin farklı yerlerine el dezenfekte istasyonları kurduk. Gerekli önlemleri almaya devam ediyoruz. Memleketimiz inşallah bu badireyi bir an önce atlatır ve en kısa sürede normal yaşantımıza geri döneriz" dedi.

Kaynak: DHA