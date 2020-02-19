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Adilcevaz Belediyesi personel alacaklarını ödedi

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, belediye çalışanlarının maaş, tediye ve sosyal haklardan kaynaklanan alacaklarını ödediklerini söyledi.

19.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:48Adilcevaz Belediyesi personel alacaklarını ödedi
Belediye Başkanı Necati Gürsoy, belediye çalışanlarının maaş, tediye ve sosyal haklardan kaynaklanan alacaklarını ödediklerini söyledi.
Belediye Proje Koordinasyon Merkezinde personellerle bir araya gelen Gürsoy, çeşitli sebeplerden dolayı uzun zamandır personel maaşlarını ödenmesinde problem yaşadıklarını söyledi.
Dün itibariyle çalışanlarının maaş, tediye ve sosyal haklardan kaynaklanan alacaklarını ödediklerini belirten Gürsoy, şunları kaydetti:
"Bugün itibariyle siz çalışma arkadaşlarımıza hiçbir borcumuz kalmadı. Bundan sonraki süreçte maaş ödemelerinizi düzenli bir şekilde yapacağız. Toplu olarak ödediğimiz alacaklarınızın hayırlı olmasını diliyorum. Adilcevaz hizmetlerin en güzeline layıktır. Adilcevaz hepimizden önemlidir. Bu sebeple el birliğiyle ilçemize hizmet etmek için çalışacağız. Önümüzde güzel projelerin gerçekleşeceği bir döneme giriyoruz. Bu sebeple hepinizden özverili bir çalışma bekliyorum."

Adilcevaz, Güncel

Kaynak: AA

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