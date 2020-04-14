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Adilcevaz Belediyesi sokak hayvanları için yem bıraktı

BİTLİS'in Adilcevaz İlçe Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların evine kapanmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için farklı bölgelere yem bıraktı.

14.04.2020 14:41 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:42
Adilcevaz Belediyesi sokak hayvanları için yem bıraktı

BİTLİS'in Adilcevaz İlçe Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların evine kapanmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için farklı bölgelere yem bıraktı.

Adilcevaz Belediyesi, koronavirüse yönelik ilçede dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da salgın nedeniyle vatandaşlar evden çıkmayınca yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin belirli noktalarına yem ve mama bıraktı. Adilcevaz Belediyesi'nin bu çalışması vatandaşları da mutlu etti. Belediye Başkanı Necati Gürsoy, sokak hayvanlarına yem bırakma işlemlerinin belirli aralıklarla devam edeceğini ifade ederek, "Besin kaynağı bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyoruz. Salgın sebebiyle mama ve su ihtiyaçlarını temin etmek için daha çok hassasiyet gösterelim. Sessiz dostlarımızın sevgi ve merhamete muhtaç olduğunu unutmamalıyız. Sokak hayvanlarımızın bu zor günlerinde aç ve susuz kalmasına gönlümüz razı olmaz. Vatandaşlarımızdan da yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmamalarını rica ediyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Adilcevaz, Güncel
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