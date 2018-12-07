Adilcevaz'da Açılan Kurslar Yoğun İlgi Görüyor

07 Aralık 2018 Cuma 14:49



07 Aralık 2018 Cuma 14:49

Adilcevaz ilçesinde açılan spor ve sınavlara hazırlık kurslarının yoğun ilgi gördüğü bildirildi.Adilcevaz'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kick boks, güreş, voleybol, basketbol, badminton, spor liseleri, askeri okullar, POMEM ve BESYO hazırlık kursları devam ediyor.Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Burak Turan, yaptığı açıklamada, kursların yoğun ilgi gördüğünü belirtti.Çocukların sporla uğraşmalarından mutluluk duyduklarını ifade eden Turan, "Yeterince duyuru yapılmamasına rağmen inanılmaz bir talep var. Kurslarda tüm hocalarımız branşlarında derecelere sahip, uzman eğitici sertifikaları olan hocalarımızdır. Bu hocamızdan tüm halkımızın faydalanmasını istiyoruz." dedi.Turan, kursların düzenlenmesi noktasında Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Emre Yılmaz'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, şunları kaydetti:"Amacımız gençlerimizi kahve köşelerinden kurtarıp spora teşvik etmektir. Gençlerimizin sportif aktivitelerde bulunması, bir takım kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlayacaktır. Özellikle hazırlık kurslarımızla gençlerimizi POMEM ve BESYO sınavlarına da hazırlıyoruz. Ayrıca salonumuzda ulusal ve uluslararası alanda ülkemizi temsil edecek sporcuların yetişmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."