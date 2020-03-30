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Adilcevaz'da cadde ve sokaklar ilaçlı suyla yıkandı

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde koronavirüse karşı ilçe genelindeki cadde ve sokaklar deterjanlı ve ilaçlı suyla yıkanarak dezenfekte edildi.

30.03.2020 11:23 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:23
Adilcevaz'da cadde ve sokaklar ilaçlı suyla yıkandı

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde koronavirüse karşı ilçe genelindeki cadde ve sokaklar deterjanlı ve ilaçlı suyla yıkanarak dezenfekte edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehdidine karşı Adilcevaz'da önlemler artarak devam ediyor. Adilcevaz Belediyesi ekipleri, ilçenin çarşı merkezinin yanı sıra cadde ve sokakları deterjanlı ve ilaçlı suyla yıkayarak dezenfekte etti.

Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Adilcevaz Belediyesi Başkanvekili İrfan Halidi, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı ilçede dezenfekte ve tedbirler açısından etkin çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Belediye olarak koronavirüsün çıktığı ilk günden bugüne kamu kurumları, iş yerleri, toplu taşıma araçları, okullar, ibadethaneler, tüm mahalle, cadde ve sokaklar başta olmak üzere her alanda insan sağlığı açısından etkili olan deterjanlı ve ilaçlı suyla dezenfekte çalışmalarını her gün aralıksız sürdürmekteyiz. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kurallar çerçevesinde halkımızın yoğun olarak kullandıkları alanlarda dezenfekte çalışmalarını hassasiyetle yürütüyoruz. Koronavirüsün yayılmasını önlemek adına elimizden gelen ne varsa seferber ediyoruz. İnşallah dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü salgınından kısa sürede kurtulacağız. Vatandaşlarımızdan ricamız mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmasınlar. Biz zaten belediye olarak Beyaz masa 153 hattıyla 60 yaş üstü yaşlılarımıza ve kronik hastalarımıza her türlü hizmeti sağlıklı bir şekilde yürütüyoruz. Çalışmalarımız gece gündüz devam etmektedir" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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