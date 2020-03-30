Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Adilcevaz'da cadde ve sokaklar ilaçlı suyla yıkandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar deterjanlı ve ilaçlı suyla yıkanarak dezenfekte edildi.

30.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:34
Adilcevaz'da cadde ve sokaklar ilaçlı suyla yıkandı
Bitlis 'in Adilcevaz ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar deterjanlı ve ilaçlı suyla yıkanarak dezenfekte edildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehdidine karşı Adilcevaz'da önlemler artarak devam ediyor. Adilcevaz Belediyesi ekipleri, ilçenin çarşı merkezinin yanı sıra cadde ve sokakları deterjanlı ve ilaçlı suyla yıkayarak dezenfekte etti. Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Adilcevaz Belediyesi Başkanvekili İrfan Halidi, dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınına karşı ilçede dezenfekte ve tedbirler açısından etkin çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Belediye Başkanımız Necati Gürsoy'un talimatıyla korona virüsün çıktığı ilk günden bugüne kamu kurumları, iş yerleri, toplu taşıma araçları, okullar, ibadethaneler, tüm mahalle, cadde ve sokaklar başta olmak üzere her alanda insan sağlığı açısından etkili olan deterjanlı ve ilaçlı suyla dezenfekte çalışmalarını her gün aralıksız sürdürmekteyiz. Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallar çerçevesinde halkımızın yoğun olarak kullandıkları alanlarda dezenfekte çalışmalarını hassasiyetle yürütüyoruz. Korona virüsün yayılmasını önlemek adına elimizden gelen ne varsa seferber ediyoruz. İnşallah dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınından kısa sürede kurtulacağız. Vatandaşlarımızdan ricamız mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmasınlar. Biz zaten belediye olarak Beyaz Masa 153 hattıyla 60 yaş üstü yaşlılarımıza ve kronik hastalarımıza her türlü hizmeti sağlıklı bir şekilde yürütüyoruz. 60 yaş üstü yaşlılarımız ve kronik hastalıkları olan vatandaşlarımız Beyaz Masa 153 numaralı hattımızı arayıp ihtiyaçlarını ilettiklerinde evlerine ulaştırıyoruz. Bu çalışmalarımızda gece gündüz devam etmektedir. Günlük olarak fırınlarımızda, marketlerimizde, iş yerlerimizde, kısacası insanımızın alışveriş yaptığı bütün alanlarda zabıta ekibimiz, personelimiz ve aynı zamanda sağlık kuruluşlarıyla Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile birlikte denetlemeyi yürüterek hassasiyetimizi ortaya koyuyoruz. Her gün olduğu gibi bundan sonraki süreçte de deterjanlı ve ilaçlı suyla her alanda dezenfekte etme çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Necati Gürsoy, Adilcevaz, Bitlis, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Adilcevaz'da cadde ve sokaklar ilaçlı suyla yıkandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti
Yargıya korona engeli! 30 Nisan’a kadar tüm duruşmalar ertelendi Haberler
Yargıya korona engeli! 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi
Görüntü Rize’deki bir köyden! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar Haberler
Görüntü Rize'deki bir köyden! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı Haberler
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
ABD’yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı Haberler
ABD'yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı
Kural tanımaz minibüs şoförü! Ekipler, ceza makbuzunu eline tutuşturdu Haberler
Kural tanımaz minibüs şoförü! Ekipler, ceza makbuzunu eline tutuşturdu
Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular, camdan cama gün yapıyor Haberler
Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular, camdan cama gün yapıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

13:31: Alaplı'ya gelenlerin ateşi ölçülüyor - Haber 13:30: İdlib kırsalındaki çadır kamplar çamur içinde - Haber 13:30: Cezayir'de korona vaka sayısı 511'e yükseldi - Haber 13:30: Maltepe'de korona virüs seferberliği - Haber 13:30: Bölge Başkanı Taşlı Esnaf için çalışmaya devam ediyor - Haber 12:46: Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi - Haber 11:45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı - Haber 11:38: Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara! - Haber 11:20: Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı - Haber 10:44: Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi - Haberler 10:40: PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi - Haber