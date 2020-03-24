Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Adilcevaz'da dışarı çıkamayanların yardımına zabıta koştu - Haberler

Adilcevaz'da dışarı çıkamayanların yardımına zabıta koştu

BİTLİS'in Adilcevaz Belediyesi zabıta ekipleri, koronavirüs önlemleri nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanların ihtiyaçlarını evlerine götürdü.

24.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:28
Adilcevaz'da dışarı çıkamayanların yardımına zabıta koştu

BİTLİS'in Adilcevaz Belediyesi zabıta ekipleri, koronavirüs önlemleri nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanların ihtiyaçlarını evlerine götürdü.

İçişleri Bakanlığı, Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmasını yasakladı. Bu kapsamda harekete geçen Adilcevaz Belediyesi ekipleri, ilçenin çeşitli yerlerine afişler asarak uygulama hakkında bilgilendirme yaptı. Belediyenin çağrısını dikkate alan sokağa çıkması yasak olanlar, Beyaz Masa 153 hattını arayarak ihtiyaçlarının karşılanması talebinde bulundu.

Adilcevaz Belediye Beyaz Masa'yı arayan vatandaşların evine giden zabıta ekipleri, aldıkları siparişleri marketlere giderek tedarik ederek vatandaşlara ulaştırdı. Ekipler aynı zamanda hasta vatandaşların ilaçlarını da eczanelerden alarak hastalar için temin etti.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ihtiyaç sahibi olanların evlerinden çıkmasına gerek kalmadan ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ifade ederek, "Koronavirüs ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışma başlatıldı. Belediyemizin 153 Beyaz Masa hattını arayan vatandaşlarımızın evine zabıta ekiplerimizi göndererek talep ve siparişlerini alıp yine aynı şekilde kendilerine teslim ediyoruz. Adilcevaz Belediyesi olarak ekibimizle birlikte her zaman olduğu gibi bu zorlu süreçte de hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan hemşerilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için 153 Beyaz Masa hattını aramaları halinde ihtiyaç konusunda kendilerine yardımcı olmaya devam edeceğiz. Tüm hemşerilerimizin işleri olmadıkça evde kalmaları, toplu olarak bir arada bulunmamaları ve hijyen kurallarına uymalarını önemle rica eder ediyoruz" dedi.

Öte yandan, belediye ekipleri market ve fırınlarda hijyen denetlemesi yaparak, esnafı ve müşterileri hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Adilcevaz, Zabıta, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Yargıtay’ın yeni başkanı belli oldu Haberler
Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu
Çin’den gelen koronavirüs ilaçları, uçakla 40 şehre dağıtıldı Haberler
Çin'den gelen koronavirüs ilaçları, uçakla 40 şehre dağıtıldı
Fırsatçılara büyük darbe! 1 milyon sahte maske ele geçirildi Haberler
Fırsatçılara büyük darbe! 1 milyon sahte maske ele geçirildi
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun’dan gelen haber pes dedirtti Haberler
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti
PTT önünde sıra kavgası: 1 metre kuralını önemsemediler Haberler
PTT önünde sıra kavgası: 1 metre kuralını önemsemediler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı
Rizeli belediye koronavirüse karşı kenevirden çözüm üretti Haberler
Rizeli belediye koronavirüse karşı kenevirden çözüm üretti
HDP’li belediyeye neden kayyum atandı? 5 yıl önce yaptığı hareket görevinden etti Haberler
HDP'li belediyeye neden kayyum atandı? 5 yıl önce yaptığı hareket görevinden etti

Son Dakika Güncel Haberleri

16:34: Madrid'de koronavirüsten ölenlerin cesedi, morg olarak buz pistinde bekletilecek - Haber 16:34: Düzceli esnaflar 1 metre kuralına uydu - Haber 16:34: Beyşehir'de yaşlılar ve kronik hastalar için vefa ve destek grubu oluşturuldu - Haber 16:34: Onlar Manisalılar için görev başında - Haber 16:34: Trabzon'da 65 yaş ve üstü ile ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemek dağıtılıyor - Haber 16:18: Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu - Haber 16:16: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı - Haber 16:11: Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi - Haber 14:55: Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı - Haber 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler 14:10: Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı - Haber 09:29: Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir - Haberler
Loading