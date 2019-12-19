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Adilcevaz'da kış mevsiminde bahar havası

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu çay bahçelerinde aldı.

19.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:45 Adilcevaz'da kış mevsiminde bahar havası
'in ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu çay bahçelerinde aldı.

ayında alışılmışın dışında güneşli havanın etkili olduğu ilçede, vatandaşlar günün büyük bir bölümünü kahvehanelerin önünde çay içerek geçiriyor. Bu yıl neredeyse kış mevsiminin yaşanmadığı ilçede, kış mevsimine rağmen etkili olan bahar havasını fırsat bilen vatandaşlar, çay bahçelerinde ve kahvehane önlerinde oturarak güneşli havada sohbet edip çaylarını yudumlayarak sıcak havanın tadını çıkardı.

Kahvehane işletme sahibi Nahit Kapucu, vatandaşların kış mevsiminde dışarıda güneşin altında çay içmelerinin kendilerini de olumlu yönde etkilediğini söyledi. Kapucu, "Bizim ilçemiz çevre il ve ilçelere baktığımızda hem çok sıcak hem de çok fazla güneş gören bir yerdir. Allah'ın bu ilçeye bahşetmiş olduğu bir nimet sayesinde gördüğünüz gibi kışın bu zemheri ayında vatandaşlarımız dışarıda çaylarını içerek Rabbimizin nimetlerinden faydalanıyorlar. Havaların sıcak geçmesinden dolayı bizim işlerimizde istediğimiz gibi gidiyor" dedi.

Vatandaşlardan Nevzat Beşkardeş ise, "İlçemizde havalar bu sene çok güzel geçiyor. Bizde bu güzel havayı fırsat bilerek arkadaşlarımızla birlikte çay içip sohbet ediyoruz" dedi.

Meteoroloji verilerine göre, ilçede hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi. - BİTLİS

Adilcevaz, Aralık, Bitlis, Güncel

Kaynak: İHA

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