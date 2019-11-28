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Adilcevaz'da kurulacak ceviz ormanları için ilk adım atıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde verimsiz meraların tarıma kazandırılması amacıyla ceviz ormanları kurulması için çalışma başlatıldı.

28.11.2019 10:29 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:34Adilcevaz'da kurulacak ceviz ormanları için ilk adım atıldı
'in ilçesinde verimsiz meraların tarıma kazandırılması amacıyla ceviz ormanları kurulması için çalışma başlatıldı.

Türkiye'nin en kaliteli cevizlerinin yetiştirildiği Adilcevaz'da, belediyenin hazırladığı proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle yetiştirilen ceviz fidanları, ilçenin yamaçlarındaki verimsiz meralara dikilerek ceviz ormanlarına dönüştürülecek. Uygulanacak olan proje kapsamında ilçe ekonomisine ciddi oranda katkı sağlanacak.

Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Bitlis Orman İşletme Müdürü Tahir Baydaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selami Savaş ve belediye yetkilileri, ceviz ormanlarının oluşturulacağı alanlarda incelemelerde bulunarak etüt çalışması yaptı.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Adilcevaz'ın ekonomisine katkı sağlayacak önemli bir projeyi hayata geçirmenin gayreti içerisinde olduklarını ifade ederek, "İlçemizde ekonomik getirisi yüksek olan cevizin üretimini arttırmak ve vatandaşımıza gelir sağlamak amacıyla hazırladığımız proje sayesinde ilçe merkezinin çevresini bin 800 rakımlara kadar 3 bin dönümlük ceviz ormanı yapacağız. İlçemiz bu sayede ceviz ormanlarına kavuşacak. Proje kapsamında boş olan dağlık alanlar, tarıma uygun olmayan araziler ve erozyona maruz kalan yerleri koruyarak hem yeşillendireceğiz hem de ilçemizin ekonomisine katma değer katacak gelir elde edeceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığına yaptığımız girişimler neticesinde projemiz programa alındı. İnşallah en kısa zamanda bu projemizi hayata geçireceğiz" dedi. - BİTLİS

Adilcevaz, Bitlis, Güncel

Kaynak: İHA

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