Haberler » Güncel » Adilcevaz'da kurulacak ceviz ormanları için ilk adım atıldı - Haber

Adilcevaz'da kurulacak ceviz ormanları için ilk adım atıldı

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde verimsiz meraların tarıma kazandırılması amacıyla ceviz ormanları kurulması için çalışma başlatıldı.

28.11.2019 11:01 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:02Adilcevaz'da kurulacak ceviz ormanları için ilk adım atıldı

BİTLİS'in ilçesinde verimsiz meraların tarıma kazandırılması amacıyla ceviz ormanları kurulması için çalışma başlatıldı.

Türkiye'nin en kaliteli cevizlerinin yetiştirildiği Adilcevaz'da, belediyenin hazırladığı proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle ilçenin yamaçlarındaki verimsiz meralara fidan dikilerek ceviz ormanlarına dönüştürülecek. Projeyle ilçe ekonomisine de ciddi katkı sağlanacak. Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Orman İşletme Müdürü Tahir Baydaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selami Savaş ve Belediye yetkilileri ceviz ormanlarının oluşturulacağı alanlarda incelemelerde bulunarak etüt çalışması yaptı.Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçenin ekonomisine katkı sağlayacak önemli bir projeyi hayata geçirmenin gayreti içerisinde olduklarını ifade ederek, "İlçemizde ekonomik getirisi yüksek olan cevizin üretimini arttırmak ve vatandaşımıza gelir sağlamak amacıyla hazırladığımız proje sayesinde ilçe merkezinin çevresini 1800 rakımlara kadar 3 bin dönümlük ceviz ormanı yapacağız. İlçemiz bu sayede ceviz ormanlarına kavuşacak. Proje kapsamında boş olan dağlık alanlar, tarıma uygun olmayan araziler ve erozyona maruz kalan yerleri koruyarak hem yeşillendireceğiz, hem de ilçemizin ekonomisine katma değer katacak gelir elde edeceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığı'na yaptığımız girişimler neticesinde projemiz programa alındı. İnşallah en kısa zamanda bu projemizi hayata geçireceğiz" dedi.



Adilcevaz, Bitlis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:18 Varank: "Bir ürünün pazarlama bileşenleri arasında en önemli unsuru marka oluşturuyor"
13:18 Sultangazi'de çatı yangını söndürüldü
13:18 Eski İran Cumhurbaşkanı Hatemi'den "Göstericilere karşı şiddet kabul edilemez" açıklaması
13:17 DHA YURT BÜLTENİ - 13
13:17 Bitlis'te sosyal medyadan terör propagandasına 5 gözaltı
12:49 Asgari ücrette ilk teklif Türk-İş'ten: 2 bin 578 liranın altında hiçbir şeyi konuşamayız
12:40 İmamoğlu karşıtları, su zammına ilişkin broşür hazırlayarak İstanbul'da propaganda yaptı
12:20 Fenerbahçe, Victor Moses ile yolları ayırıyor
12:02 Son dakika: Bakan Turhan: Türkiye'de ilk defa akıllı ulaşım altyapısını tamamladık
11:59 İstanbul emniyetinde yeni dönem! 2 bin polise yaka kamerası takıldı
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
09:23 Kadın sürücüden örnek hareket! Trafiği durdurup köpeği yolun karşısına geçirdi
16:32 Çocuklarını bekleyen kadının üzerine kamyon düştü
28.11.2019 13:19:38