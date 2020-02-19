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Adilcevaz'da metanfetamin ele geçirildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ile Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde 58 gram metanftamin ele geçirildi.

19.02.2020 08:56 | Son Güncelleme: 19.02.2020 08:56Adilcevaz'da metanfetamin ele geçirildi
Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde 58 gram metanftamin ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, durumundan şüphelenilen bir aracın takibe alındığı belirtilerek, "Takip esnasında aracın camından dışarıya şüpheli bir cisim atıldığı görülmüş ve araç durdurulmuş. Durdurulan araç içerisinde ve dışarıya atılan şüpheli cisim üzerinde yapılan arama neticesinde toplam 58 gram metanfetamin maddesi ele geçirilmiştir. içerisinde bulunan Ş.T., R.Y. ve G.Y. isimli şüpheliler gözaltına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Adilcevaz, Bitlis, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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