Adilcevaz'da Okul Koridoruna Kütüphane Kuruldu

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:15



14 Kasım 2018 Çarşamba 16:15

Adilcevaz ilçesinde Şehit Mehmet Ali Erçetin Ortaokulunun koridoruna kütüphane kuruldu.Okul Müdürü Hakkı Oğur ile hayırsever vatandaşların destekleriyle oluşturulan kütüphanede öğrenci ve veliler, teneffüslerde ve boş zamanlarda kitap okuma imkanı buluyor.Oğur, yaptığı açıklamada, sosyal medyada başlattıkları kampanya ile haftada bir koli kitabın gönderildiğini söyledi.Velilerin de fazla kitaplarını kütüphaneye bağışladığını aktaran Oğur, Askıda Kitap Koridor Kütüphanesi projesini hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:"Velilerimiz öğlen aralarında çocuklarını almaya geldiklerinde yaklaşık 15 dakika zaman dilimleri var. Bu sürede öğrencileri beklerken kitap okuyorlar. Okulumuzda yaklaşık 150 öğrenci var. Öğrencilerimiz teneffüslerde ve boş zamanlarında kitap okuyorlar ve okuma alışkanlıkları kazanıyorlar. Kütüphanemizde hayırsever vatandaşlarımızın gönderdiği ve tamamı kontrol altında olan 3 bin kitabımız var."