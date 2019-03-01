Adilcevaz'da Polisleri Taşıyan Araç Devrildi: 13 Yaralı

Kaynak: İHA

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde polisleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 13 polis yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinginin güvenliğini sağlamak için Bitlis'ten Erzurum'a giden Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerini taşıyan araç, Bitlis'e dönerken gece saatlerinde Adilcevaz-Erciş karayolunun 7'nci kilometresinde buzlanmadan dolayı devrildi. Araç içerisinde bulunan 20 polisten 13'ü yaralı olarak Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı. Burada 10 polis ayakta tedavi edilirken, ağır yaralı olan 3 polis ise Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi. - BİTLİS