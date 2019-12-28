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Adilcevaz'da şehit Bozarslan için mevlit okutuldu

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Fırat Kalkanı Harekatı'nda Suriye'nin El-Bab kentinde 3 yıl önce şehit olan Sözleşmeli Er Muhammet Bozarslan için mevlit programı düzenledi.

28.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:40 Adilcevaz'da şehit Bozarslan için mevlit okutuldu
'in ilçesinde Fırat Kalkanı Harekatı'nda Suriye'nin El-Bab kentinde 3 yıl önce şehit olan Sözleşmeli Er Muhammet Bozarslan için mevlit programı düzenledi.
Şehit Bozarslan için Adilcevaz Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği binasında şehadetinin yıl dönümü nedeniyle mevlit okundu.
Mevlit programına, Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Savaş Dalgıç, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Ergün ve şehit yakınları katıldı.

Kur'anı Kerim ve salavatların okunduğu program dualarla son buldu.

Adilcevaz, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

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