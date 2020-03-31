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Adilcevaz'da siperlik maske üretimine başlandı

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde 3 boyutlu yazıcılar ile maske üretimine başlandı.

31.03.2020 11:45 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:46
Adilcevaz'da siperlik maske üretimine başlandı

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde 3 boyutlu yazıcılar ile maske üretimine başlandı.

Adilcevaz Halk Eğitim Merkezi ve Aydınlar Beldesi Ortaokulu'nda kurulan robotik kodlama atölyelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce tahsis edilen 3 boyutlu yazıcılar ile maske üretimine başlandı. Bilişim ve Teknoloji öğretmenleri Tarık Çetinkaya ve Erhan Evran'ın koordinesinde çizimi yapılan maskeler daha sonra montajlanarak kullanıma hazır hale getiriliyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan 2 adet 3 boyutlu yazıcılarla günde 10 adet üretilen maskeler, koronavirüsün yayılmasını engellemek için fedakarca çalışan sağlık personeline ücretsiz verilecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak istediklerini ifade ederek, şunları kaydetti: "Ülkemizi ve dünyamızı saran, binlerce kişinin ölümüne milyonlarca kişinin hastalanmasına sebep olan koronavirüsü ile mücadele konusunda her kurum kendi üzerine düşeni yapmakla mükelleftir. Biz de bu kapsamda Kaymakamımız Sayın Tunahan Çil'in katkılarıyla ilçemiz halk eğitim merkezi ve Aydınlar Beldesi Ortaokulu'nda kurulan robotik kodlama atölyesinde İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Mehmet Emin Korkmaz'ın katkıları ile atölyelerimize gönderilen 3 boyutlu yazıcılar ile sağlık çalışanlarımız için koruyucu maske üretimi yapmaya başladık. Yaptığımız ve yapacağımız maskeleri sağlık çalışanlarına katkı amaçlı olarak ücretsiz vereceğiz. Bu çerçevede üretilecek maskeler, toplu halde Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne teslim edilecektir. Bu sosyal projede emeği geçen herkese kurumum adına teşekkür ediyorum."


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Kaynak: DHA

Etiketler: Adilcevaz, Aydınlar, Güncel
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