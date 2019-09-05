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Adilcevaz'da tır sürüye çarptı

VAN (İHA) –Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde tırın sürüye çarpması sonucu meydana gelen kazada 20'den fazla koyun telef oldu.

05.09.2019 17:20 Adilcevaz'da tır sürüye çarptı
VAN (İHA) – Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde tırın sürüye çarpması sonucu meydana gelen kazada 20'den fazla koyun telef oldu.

Edinilen bilgilere göre kaza, dün gece Van-Bitlis karayolu üzerinde meydana geldi. Adilcevaz ilçesi Heybeli köyü yakınlarında karayolundan karşıya geçirilmeye çalışılan koyun sürüsüne Mehmet Ali T. yönetimindeki 01 CYS 21 plakalı tır çarptı. Kazada, Kemal ve Cemal A. kardeşlere ait olduğu belirlenen 20'den fazla koyun olay yerinde telef olurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Adilcevaz, Bitlis, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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