14.06.2019 15:17
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Adilcevaz'da trafik kazası: 2 yaralı

Adilcevaz

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, Adilcevaz- Erciş karayolunun 4'cü kilometresinde bulunan kavşakta meydana geldi. K.E.'nin kullandığı 44 ND 098 plakalı otomobil kontrolsüz şekilde kavşaktan ana yola çıkarken, seyir halinde olan N.Ş.'nin kullandığı 65 AAD 012 plakalı kamyonetin arkadan çarpmasıyla yoldan çıktı. Kontrolünü kaybeden araç, yol kenarında bulunan boş bir iş yerinin önündeki direğe çarparak durabildi.

Kazada maddi hasar meydana gelirken, ağır yaralı olan otomobil sürücüsü K.E. ve kamyonet içerisinde bulunan H.K. ise çağrılan ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavileri yapılan yararlılardan durumu ağır olan K.E., daha sonra Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi. - BİTLİS
Kaynak: İHA
Bitlis, Adilcevaz, Güncel

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