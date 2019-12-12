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Adilcevaz'ın voleybol takımı kadrosunu güçlendirdi

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinin 2'nci ligde mücadele eden ve yenilgisiz liderliğini sürdüren Türkiye Şehit Aileleri (TÜRŞAD) GKY-DER Voleybol Takımı, 1'inci lige çıkmak için 5 yeni transfer yaptı.

12.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:55Adilcevaz'ın voleybol takımı kadrosunu güçlendirdi

BİTLİS'in ilçesinin 2'nci ligde mücadele eden ve yenilgisiz liderliğini sürdüren Şehit Aileleri (TÜRŞAD) GKY-DER Takımı, 1'inci lige çıkmak için 5 yeni transfer yaptı.

Türkiye Şehit Aileleri (TÜRŞAD) Girişim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği (GKY-DER) Takımı, yaptığı transferlerle takımı güçlendirdi. Türkiye Federasyonu 2'nci liginde mücadele eden ve yenilgisiz liderliğini sürdüren, Türkiye Şehit Aileleri (TÜRŞAD) GKY-DER Takımı, antrenör Serhat Şimşek'in yanı sıra voleybola Galatasaray'da başlayan ve kariyerinde 60 kez Milli takım forması giyen 1986 doğumlu, 1.94 boyundaki Smaçör oyuncu Murat Aslan ile birlikte kariyerinde 3 kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Mustafa Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi alt yapısında voleybola başlayan Mert Öztürk, Özgür Cekoviç ve Palandöken Belediyesi, Fındıklı ve Solhan Spor formalarını giyen Osman Arık'ı kadrosuna kattı. Takım, kurumsallaşma yolunda adımlar atarken, şehrin önde gelen şirketlerinin sponsorluklarını arkasına alarak şampiyonluk sevinci yaşatmaya hazırlanıyor.Türkiye Şehit Aileleri (TÜRŞAD) ve GKY Spor Kulübü Başkanı Avukat Kadir Köstekçi, öncelikli hedeflerinin 1'inci lige çıkmak olduğunu ifade ederek, "Takımımız mahalli sanatçılardan, esnaftan, polisten, şehit aile yakınlarından, askerlerden ve işçilerden oluşuyor.  2'inci ligde üst sıralardayız ve şampiyon olma yolunda hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bu zamana kadar antrenörümüz olmadan maçlarımıza çıktık. Yokluktan buralara kadar gelmiş bir ekibiz, ama daha çok desteğe ihtiyacımız var. Son zamanlarda sponsorlarımızın vermiş olduğu destekle takımın başına antrenör transfer ettik. Aynı zamanda milli sporcularımızla birlikte takımıza 5 oyuncu transfer ederek 1'inci lig hedefi için güçlü bir takım oluşturmak gayesi ile takımımızı güçlendirdik. İlk defa ilimiz ve ilçemiz 1'inci lige bu kadar yakın. Herkesi maddi ve manevi olarak takımımıza destek olmaya davet ediyoruz dedi.



Adilcevaz, voleybol, Türkiye, Spor

Kaynak: DHA

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