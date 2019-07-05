05.07.2019 11:42
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Adilcevaz tiyatro ekibi Antalya'da sahne alacak

Adilcevaz tiyatro ekibi Antalya

Bitlis'in Adilcevaz Anadolu Lisesi öğrencileri, ünlü 'Fehim Paşa Konağı' isimli tiyatro oyununu Antalya'da sahneleyecek.

Bitlis'in Adilcevaz Anadolu Lisesi öğrencileri, ünlü 'Fehim Paşa Konağı' isimli tiyatro oyununu Antalya'da sahneleyecek.

Oyun 6 Temmuz Cumartesi günü saat 19.30'da Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonunda ücretsiz olarak izlenebilecek. Adilcevaz Anadolu Lisesi öğrencileri, Turgut Özakman'a 1979 yılında büyük ödül kazandıran 'Fehim Paşa Konağı' isimli tiyatro oyununu sergilemek üzere Antalya'ya gitti. 3 yıldır tiyatro eğitimi alan ve ilk defa il dışına çıkma heyecanını yaşayan öğrenciler, hazırlamış oldukları tiyatro oyununu Antalyalıların beğenisine sunacak. - BİTLİS
Kaynak: İHA
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