Haberler » Güncel » Adilcevazlı öğrencilerden 'Öğretmen Türkiye'dir' koreografisi - Haber

Adilcevazlı öğrencilerden "Öğretmen Türkiye'dir" koreografisi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 600 öğrenci, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle "Öğretmen Türkiye'dir" koreografisi oluşturdu.

26.11.2019 10:53 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:58Adilcevazlı öğrencilerden
'in ilçesinde 600 öğrenci, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle "Öğretmen 'dir" koreografisi oluşturdu.

Adilcevaz Anadolu Lisesinde öğrenim gören 600 öğrenci, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Türkiye haritası içinde "Öğretmen Türkiye'dir" koreografisi oluşturdu. Öğretmen ve okul personellerinin desteklediği koreografi havadan drone ile görüntülendi.

Adilcevaz Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Uğur Ortaç, "Bu yıl Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında idareden öğrencilerimize, öğretmenden yardımcı personele kadar tüm okulun katıldığı 600 kişilik bir ekiple bayağı bir emek sarf ederek böyle bir çalışma yaptık" dedi. - BİTLİS

Adilcevaz, Türkiye, Bitlis, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:19 Antalya'dan, maldivler ve seyşeller'e yenilebilir çiçek
12:19 Erzincan profesör çöp depolama alanında atıklara dikkat çekti
12:19 Sivas 300 yıllık tarihi mezar taşı geleneğini sürdürüyor
12:19 Ankara lösemili babası için yazdığı kitap, lösemili çocuklara umut oldu
12:19 Ankara uluslararası sigorta dolandırıcılığı operasyonu 40 gözaltı
12:10 'Jigolo yapma' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıranlar tutuklandı
11:56 Bakan Varank: Yerli otomobilin ön gösterim araçları Aralık'ta tanıtılacak
11:34 12 Dev Adam'ın rakipleri belli oluyor
11:23 Erdoğan, "Tank palet fabrikası satıldı" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Tankı görse başka bir şeye benzetir
11:20 Erdoğan'dan EYT açıklaması: Ülkemize bir kazanımı yok
10:21 Batman'da kaçak elektrik kullanan köylüler, ekipler gelince taşkınlık çıkardı
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
04:32 NATO'dan emekli ABD'li doktor evinde ölü bulundu
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
26.11.2019 12:20:23