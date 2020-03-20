Adilcevazlılardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkıp sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu.
20.03.2020 21:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:36
Bitlis 'in Adilcevaz ilçesindeki vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkıp sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısının ardından dün tüm Türkiye saat 21.00'de sağlık çalışanlarına destek amacıyla balkonlarından yükselen alkışlar bugün de devam etti. Kampanya kapsamında Adilcevazlı vatandaşlar, saat 21.00'da evlerinin balkonlarına çıkıp dakikalarca sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu. - BİTLİS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısının ardından dün tüm Türkiye saat 21.00'de sağlık çalışanlarına destek amacıyla balkonlarından yükselen alkışlar bugün de devam etti. Kampanya kapsamında Adilcevazlı vatandaşlar, saat 21.00'da evlerinin balkonlarına çıkıp dakikalarca sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu. - BİTLİS
Kaynak: İHA
Etiketler : fahrettin koca, Adilcevaz, Bitlis, Güncel