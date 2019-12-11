Adile Naşit'in 32. ölüm yıl dönümü! Adile Naşit kimdir?

Oyuncu bir aileden gelen Adile Naşit, Ahmet adındaki oğlunu 16 yaşında kaybetti ve o dönemden sonra anne rollerinde daha sık yer aldı. Oynadığı anne rolleri nedeniyle Yılın Annesi seçildi. Adile Naşit eşi, ölümü ve daha fazlası haberimizde...

ADİLE NAŞİT KİMDİR?

Asıl adı Adile Keskiner olan başarılı oyuncu, 17 Haziran 1930 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Masalcı Teyze diye de tanınıyordu ve özgün adı ise Adela'dır. Naşit'in babası ünlü komedyen Komik-i Şehir Naşit, annesi de Ermeni tiyatro oyuncusu Amelya Hanım'dır. Ağabeyi Selim Naşit ve 1950'de evlendiği eşi Ziya Keskiner de tiyatro sanatçısıdır.

Rıfat Ilgaz'ın eserinden uyarlanan Hababam Sınıfı filmlerindekiHafize Ana rolü ile olduğu kadar, Münir Özkul ile karşılıklı oynadığı filmlerdeki "Anne" rolleriyle ünlendi. Anne tarafından Ermeni, baba tarafından Rum'dur. Adile Naşit eşi Ziya Keskiner'in Temmuz 1982'deki ölümünden sonra 16 Eylül 1983 tarihinde Cemal İnce (1928-2015) ile evlendi. Adile Naşit, kalbinde delik olan 16 yaşındaki oğlu Ahmet'i 16 Haziran 1966 tarihinde kaybetti.

YILIN ANNESİ ÖDÜLÜ VERİLDİ

Sinema dünyasında, Rıfat Ilgaz'ın ünlü eseri Hababam Sınıfı'ndan uyarlanan filmlerdeki müstahdem Hafize Ana rolü ile olduğu kadar, Münir Özkul ile karşılıklı oynadığı filmlerdeki "Anne" rolleriyle de ünlenen Naşit canlandırdığı anne karakterleri nedeniyle 1985 yılında Yılın Annesi seçildi.

OYUNLARININ YANI SIRA MÜZİKALLERLE DE BEĞENİLDİ

Babası öldükten sonra okulunu bırakan Adile Naşit 14 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları, Çocuk Tiyatrosu'na girdi. Halide Pişkin'in grubunda "Herşeyden Biraz" oyunu ile İstanbul turnesine çıktı, sonradan Muammer Karaca'nın tiyatrosuna girdi. 1948-1951 yılları arasında komedyen Aziz Basmacı ve Vahi Öz ile birlikte kurdukları toplulukta çalıştı. 1954'te döndüğü Muammer Karaca tiyatrosunda 1960'a kadar çalıştı. 1961'de eşi Ziya Keskiner ve ağabeyi Selim Naşit Özcan ile birlikte kurdukları Naşit Tiyatrosu dağıldıktan sonra, 1963'ten 1975'e kadar "Gazanfer Özcan - Gönül Ülkü" tiyatrosunda görev aldı. Tiyatro oyunlarının yanı sıra Hisseli Harikalar Kumpanyası, Neşe-i Muhabbet, Şen Sazın Bülbülleri gibi müzikallerde beğeni topladı.

EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

Oyuncu, 1947 yılında Seyfi Havaeri'nin yönettiği Yara filmiyle sinemaya giriş yaptı. Ancak 1970'lerde filmlerde yoğun olarak rol almaya başladı. 1976'da İşte Hayat adlı filmdeki rolüyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. 1978'de Uluslararası Sanat Gösterileri'nin tiyatro ve müzikallerinde rol almaya başladı.

TRT'de 1980 yılında İlhan Şengün'ün (1946-2003) yapımcısı olduğu Uykudan Önce isimli çocuk programıyla birlikte masalcı teyze olarak anıldı. 11 Aralık 1987'de İstanbul'da 57 yaşındayken bağırsak kanseri sonucu yaşamını yitirdi. Cenazesi Karacaahmet Mezarlığına defnedildi. İstanbul Karacaahmet mezarlığında ilk eşi Ziya Keskiner ve oğlu Ahmet Keskiner (1951-1966) birlikte yatmaktadır.