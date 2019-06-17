Adile Naşit'in 89. Doğum Günü BAKSM'de Kutlandı

Adile Naşit karikatürü ve Adile Naşit'in çocuklara "kuzucuklarım" diye hitap etmesinden esinlenerek hazırlanan "kuzu" maskesini boyayan minikler, etkinlik sonunda gönüllerince dans etti ve Naşit'in doğum gününü pastasını hep birlikte üfledi.

Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Adile Naşit'in 89. doğum günü, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde yer alan Adile Naşit Çocuk Kütüphanesi'nde kutlandı. Tiyatro oyunlarındaki ve sinema filmlerindeki anne karakteri, kendine has üslubu ve şen kahkahaları ile çocukların gönlüne taht kuran, 32 yıl önce hayata gözlerini yuman Adile Naşit'i, Adile Naşit Çocuk Kütüphanesi'nin minik üyeleri sevgi ve özlemle andı. "Sincap Kardeşler" masalının projeksiyon makinesi ile perdeye yansıtıldığı etkinlik sırasında çocuklar, sevdikleri masalları ve masal kahramanlarını diğer arkadaşları ile paylaştı. Adile Naşit karikatürü ve Adile Naşit'in çocuklara "kuzucuklarım" diye hitap etmesinden esinlenerek hazırlanan "kuzu" maskesini boyayan minikler, etkinlik sonunda gönüllerince dans etti ve Adile Naşit'in doğum gününü pastasını hep birlikte üfledi.

ADİLE NAŞİT İLE ZAMANDA YOLCULUK

Masal ve Adile Naşit temalı etkinlikte, çocuklarla keyifli bir sohbet gerçekleştiren Beylikdüzü Belediyesi Kütüphane Sorumlusu Hilal Çuhadar; "Adile Naşit'i hatırlamak ve gelecek nesillere aktarmak adına düzenlediğimiz etkinlikte; masalı, kitabı, masal anlatıcılarını ve roman kahramanlarını konuştuk. Çocuklar masal dinlemeyi çok seviyorlar… Biz de Adile Naşit'in bize çocukluğumuzda anlattığı masallardan bir görüntü izleterek onlarla zamanda yolculuk yaptık." ifadelerine yer verdi. Kütüphane kulübü ile yapılan etkinliklerin devam edeceğini belirten Çuhadar; "Çocukların ebeveynleri ile birlikte doğru rol model olmak adına kütüphane kültürü yerleştirmek, eğitim hayatlarına başlamadan okuma kültürüyle tanıştırmak adına kütüphanelere davet ediyoruz. Bu bilinçte olmaları bizim için çok önemli. Burada hayata geçirdiğimiz, özel tasarlanmış ve eğlenceli mekânda çocukların çocuk kitapları ile tanışması için tüm çocukları buraya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.