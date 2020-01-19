Adile Naşit ve Münir Özkul anısına 45 yıl sonra bir araya geldiler

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin (İKOD) "Yeşilçam'a Saygı" temalı aktiviteleri kapsamında Kadıköy'de gerçekleştirdiği etkinlikte, Türk Sinemasında önemli bir yeri olan 1976 yılı Arzu Film yapımı "Aile Şerefi" filminin unutulmaz oyuncu kadrosu, Münir Özkul, Adile Naşit ve Ayşen Gruda anısına bir arada oldular. Münir Özkul 2 yıl, Adile Naşit 33 yıl, filmin bir diğer oyuncusu Ayşen Gruda ise geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti.

YARIM ASIR SONRA BİR ARAYA GELDİLER

Dostluğun, sevginin, aşkın, paylaşmanın ve tabii ki aile olabilmenin en güzel şekilde anlatıldığı ve Türk sinema tarihinde yeri doldurulamayacak bir yere sahip olan "Aile Şerefi" filminin unutulmaz oyuncularından Itır Esen, Şevket Altuğ, Mahmut Cevher, Ahmet Sezerel ve Eriş Akman yarım asır sonra bir araya geldiler.

KLASİK ARAÇ SEVGİSİNİN TEMELİNDE 'YEŞİLÇAM' VAR

Her türlü koşulda birbirine sımsıkı sarılan bir ailenin konu edildiği filmde kullanılan araçlar ise İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği tarafından film görselleriyle süslenmiş şekilde etkinlik alanında sergilendi. Klasik araç sevgisinin temelinde Yeşilçam sinemasının yattığı gerçeğinden yola çıkan İKOD, bugüne kadar Ayhan Işık, Yılmaz Güney, Kemal Sunal, Zeki Alasya, Hulusi Kentmen, Sadri Alışık gibi bugün aramızda olmayan birçok usta için anma etkinlikleri gerçekleştirdi.

"HAFTADA 4-5 KEZ TELEFON ALIYORUM"

Aile Şerefi'nde Oktay karakterini canlandıran Eriş Akman, "Kendimi harika hissediyorum. Uzun süredir görmediğim arkadaşlarımı gördüm. Cengiz'i, Ahmet'i, Itır'ı, Mahmut'la görüşüyoruz. Filmin sonradan bu kadar popüler olması beni hayretler içerisinde bıraktı. Şu anda ben haftada en az 4, 5 tane telefon alıyorum. Nasıl telefon numaramı buluyorlar anlamıyorum. Müthiş bir fan grubu oluştu. Bu yaşımda yollarda tanıyanlar var. Aile Şerefi filminde ben çok isteyerek oynadım. Oktay rolünü bana vermek istemiyordu yönetmen Orhan Aksoy Allah rahmet eylesin. Mahmut Kırmızı'ya vermek istedi, çok yakışıklıydı onu oynatmak istedi. Allah'tan o kabul etmedi kötü adam rolünü sonra bana son dakikada geldi. Rol çok zor bir rol klasik bir kötü adam olarak oynarsanız Filmin anlatmak istediğini anlatamazsanız. Ben o sıra Bağdat Caddesi'nde oturuyordum. O zaman gençlerden çok yardım aldık o gençlerin çoğu Oktay'dı" diye konuştu.

"AİLE ŞEREFİ ÇOK ÖZEL BİR FİLM"

Aile Şerefi filminde Zeynep karakterine hayat veren Itır Esen ise, "Bugün çok heyecanlıyım, mutluyum neredeyse yarım asra yanaşan bir film üzerine toplandık. Benim için çok heyecanlı bir gün, tekrar eski arkadaşlarımız ile bir aradayız. Aramızdan ayrılan arkadaşlarımız var. Münir ağabey, Adile abla, Ayşe abla onları kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onlarla aynı filmde, aynı karede olmak çok onur verici, gurur verici çok kıymetlidir. Aile Şerefi çok özel bir film, filme baktığımızda bizim aile ile çapraz bağları olan bir film" diye konuştu.

"VEFA BORCUMUZU ÖDEMEK İSTİYORUZ"

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Serkan Okay ise, "Bugün yine Yeşilçam'a saygı aktivitelerimizden birini gerçekleştiriyoruz. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği olarak bir döneme damgasını vuran araçları kullanmakla beraber bu sevginin temelinde Yeşilçam sinemasının yattığını düşünüyoruz. Bugüne kadar Yeşilçam'a emek veren emektarımızı, oyuncularımızı temamız doğrultusunda benzer seremonilerle anmaya çalışıyoruz. Bu günde Yeşilçam için aile temasıyla önemli 1976 yapımı Arzu Film yapımı bünyesinde yapılan Aile Şerefi oyuncularını yarım asır sonra Münir Özkul, Adile Naşit, Ayşen Gruda gibi büyük isimleri anmak adına bir araya getirdik. Onlar siyah beyaz dönemlerin çok renkli insanları ve bize yıllarca çok güzel duygular yaşattılar. Onlara vefa borcumuzu ödemek adına bu organizasyonları düzenliyoruz" diye konuştu.