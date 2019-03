Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , "Beka diye bir derdi olmayanlar, özellikle terörle uzantılarıyla kol kola rahatça da girebilirler. Beka derdi olmayanlar bugün ekonomideki güven ortamını istedikleri gibi speküle etmeye ve piyasaları bozmaya çalışırlar. Yalan bilgi de söylerler, doğru olmayan ifadeler de kullanırlar. Ortamı bozmaya da çalışırlar. Milletin sofrasına uzanan elleri kırdığımız zaman da en çok o birileri rahatsız olur." dedi. Kocaeli Ticaret Odasında düzenlenen İş Dünyası Buluşması kapsamında "Adım Adım Ekonomi Kocaeli" programında konuşan Bakan Albayrak, Türkiye 'nin bir kez daha yeni bir seçim atmosferine girdiğini, her ne kadar yerel seçimler olsa da şahit oldukları süreçlerin birçok anlamda turnusol işlevi gördüğünü söyledi.Milletin bir kez daha sandığa gitmeye hazırlanırken, siyasetten ari, fotoğrafı çekmeye başlarken kimlerin hangi amaçlarla hangi motivasyonlarla bir araya geldiğini gördüklerini aktaran Albayrak, şöyle devam etti:"İşte bunu söylediğimiz zaman da birileri rahatsız oluyor. Bu seçim bir hizmet seçimi mi, beka seçimi mi? İkisine de önem veriyoruz çünkü, özellikle 'Beka seçimi değildir.' diyenlere bunun altını çizmemiz lazım. Elbette birilerinin bir beka derdi olmayabilir ama 5 senedir Türkiye'nin başından geçenler, son 20 senedir bu coğrafyada yaşananlar... 3,5-4 milyon Suriyeli ülkemizde niye var? Suriye'de, Irak 'ta neler yaşandı 20 yıldır? Ortadoğu'da neler yaşandı ve bu çerçevede yaşananların hangi beka ile ilişkisi var? Bu noktada derdi olmayanların, bunun ne ifade ettiğini anlamasını da beklememek lazım. Beka diye bir derdi olmayanlar, daha düne kadar değil, bugün bile hala sınırımızın hemen dibinde kurulmak istenen terör koridorunu görmezler. Ne oluyor, bunu da görmek lazım. Tüm bu çerçevede Türkiye'yi, bölgeyi istikrarsızlığa taşımaya çalışanları görmek lazım." Hani domates yoktu, biber yoktu, patlıcan yoktu, ülkede tarım yoktu?""Beka diye bir derdi olmayanlar, özellikle terörle uzantılarıyla kol kola rahatça da girebilirler." diyen Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Beka derdi olmayanlar bugün ekonomideki güven ortamını istedikleri gibi speküle etmeye ve piyasaları bozmaya çalışırlar. Yalan bilgi de söylerler, doğru olmayan ifadeler de kullanırlar. Ortamı bozmaya da çalışırlar. Milletin sofrasına uzanan elleri kırdığımız zaman da en çok o birileri rahatsız olur. ya sen niye rahatsız oluyorsun. Madem meyve sebze yoktu da tanzimler devreye girdikten 1 gün sonra 2 gün sonra fiyatlar nasıl yarı yarıya düştü. Üçte bire düştü. Hani domates yoktu, biber yoktu, patlıcan yoktu, ülkede tarım yoktu? 'Tarım bitti bu ülkede'... Bakın bakalım 2018'de tarım ihracatına ve ithalatına. 17 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirmiş, 13 küsur milyar dolar ithalat, nette neredeyse Türkiye 4 milyar dış ticaret fazlası vermiştir. 'Meyve sebze ithal ediyor'... İnsan Allah'tan korkar. Sadece meyvede ihracatımız, ithalatımızın 7 katı. Nette 3,4 milyar dolar fazla var. Sebzeye bakıyorsunuz 3 katı. Nette 700 milyon dolar fazla var."Albayrak, yiğitliğin ve er meydanının ihracat olduğunu vurgulayarak, dünya pazarında 210 ülke olduğunu, ihracat er meydanıysa bu er meydanında Türkiye 17 senedir 36 milyar dolardan 170 milyar doları aştıysa Türkiye'nin ürettiğini, büyüdüğünü ve büyümeye de devam ettiğini bildirdi.Türkiye'nin zor bir coğrafyada olduğuna değinen Albayrak, "Dünyanın en zor ve sıkıntılı bölgesi değil sadece. Son 20 yıldır alfabede harf kalmadı. Her gün bir terör örgütünün türediği bataklığın ve tüm dünyayı zehirleyen bütün bu istikrarsızlık ortamına rağmen üretimde de büyüyor, ihracatta da büyüyor, turizmde de büyüyor. Bu noktada Türkiye sağlam adımlarla yoluna devam ediyor." dedi."İkinci çeyrekten itibaren her alanda çok güçlü adımları atmaya devam edeceğiz"Beka derdi olmayanları 15 Temmuz'dan da tanıdıklarını belirten Albayrak, şunları kaydetti:"Şimdi buna belediyecilik seçimi diyorum ama ben bekayı buraya da bağlıyorum. Diyorum ki 15 Temmuz'da beka diye derdi olmayanların belediyeciliğini de gördük. Hangi belediye iş makineleriyle milletin iradesine ket vurmaya çalışanların önüne set çekti, sokağa çıktı, milletiyle yan yana durdu? Hangi belediye, hangi belediyecilik anlayışı televizyonda zaping yaparak maç izler gibi darbeyi izledi, 15 Temmuz'u izledi? Dolayısıyla belediyecilik anlamında da bu bekanın böyle bir anlamı var."Albayrak, ülkenin bekası için ekonomide de büyük bir mücadele verdiklerini dile getirerek, dün kur ile bugün faiz ve birçok alanda büyük mücadele verdiklerini, vermeye de devam ettiklerini belirtti.Enflasyonla ilgili süreci de atılan somut adımlarla yola soktuklarına işaret eden Albayrak, "İyileşme süreci daha da iyiye gidecek. Piyasadaki likidite ve bu noktada oluşan hacim istediğimiz seviyeye yavaş yavaş ulaşmaya başladı. Göreceksiniz, ikinci çeyrekten itibaren her alanda çok güçlü adımları atmaya devam edeceğiz." diye konuştu.TOBB tarafından istihdam seferberliği başlatıldığını, iş dünyasının bu yeni dönemle istihdam seferberliğiyle ilgili bazı taleplerde bulunduğunu anlatan Albayrak, sözlerini şöyle tamamladı:"Biz hükümet olarak son açıkladığımız paketle birlikte gerek SGK prim desteği, asgari ücret desteği, çalışma noktasında full maaş ödemleri... Bütün bu çerçevedeki adımlarla ilgili bu paketi hazırlayarak devreye soktuk ve iş dünyamız da sağ olsun elini taşın altına koyarak, tüm sektör başkanları, sanayi ticaret odalarının taahhütleriyle 2,5 milyon yeni istihdam ortaya koyacaklarının sözünü verdiler. Bu sözü Cumhurbaşkanımıza verdiler. Biz devlet olarak üzerimize düşen görevi yaptık, yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. TOBB'un da bu sözünün hep birlikte takipçisi olarak hayata geçirilmesi için hep birlikte desteği vereceğiz. Yol haritalarımız hazır, stratejilerimiz hazır. Her süreçte iş dünyamızla iletişim halinde sorunları dinleyerek ve bu sorunları ortak akılla çözecek ve arzu ettiğimiz süreçlere hep birlikte inşallah ulaşacağız. Kol kola, omuz omuza, yan yana, büyük ve güçlü Türkiye idealine hep yürüyeceğiz."Berat Albayrak, konuşmasının ardından iş insanlarıyla basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.(Bitti)