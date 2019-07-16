16.07.2019 14:48
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Adım Adım Erzurum Projesine Adana ve Mersin'de yoğun ilgi

Adım Adım Erzurum Projesine Adana ve Mersin

Adım Adım Erzurum projesi 4. gününde Adana ve Mersin'de vatandaşlarla buluştu.

Adım Adım Erzurum projesi 4. gününde Adana ve Mersin'de vatandaşlarla buluştu. Standa yoğun ilgisi olan vatandaşlar Erzurum kültürünü öğrendi.

Erzurum Macera Off Road Doğa Sporları Kulübü sporcuları, hazırladıkları "Adım Adım Erzurum" projesiyle Türkiye turuna çıktı. Kulüp sporcuları, gittikleri her ilde 8 dilde hazırladıkları "Erzurum Kataloğu"nu kurdukları stantlarla yerli ve yabancı turistlere vererek kentin doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmaya devam ediyor. Bu sayede kente daha çok turisti çekmeyi amaçlayan sporcular, şehrin tanıtımını yapıyor. Sporcular, yapacakları bu faaliyetle çok sayıda turisti kente çekmeyi amaçlıyor.

Son olarak Adana ve Mersin'de tanıtıma devam eden ekip vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılaştı. Adım Adım Erzurum Projesi Mersin, Antalya, Muğla, Aydın, İzmi,r Balıkesir, Çanakkale ve Edirne illerinden devam ederek Karadeniz'den Erzurum'da dönecek. - ERZURUM
Kaynak: İHA
Türkiye, Erzurum, Mersin, Adana, Güncel

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