“Adım adım ilerlemek gerekiyor”

Dört kez Grand Slam şampiyonu ve dünya eski bir numarası Kim Clijsters, 2012 Amerika Açık’ın ardından, henüz 29 yaşındayken emekli olmuştu. Belçikalı raket, yaklaşık yedi yıl süren emeklilik hayatına 2020 yılı itibarıyla son verdi.



Tenise şubat ayının ikinci yarısında oynanan Dubai Açık ile dönen Clijsters, o turnuvadaki ilk maçında oldukça formda bir rakiple, Garbine Muguruza ile eşleşmişti. Clijsters, Muguruza’ya 6-2 ve 7-6’lık iki sette yenilerek yeni döneminde mağlubiyetle başlamıştı.



Emeklilik sonrası ikinci maçında ise Belçikalının rakibi, dünya 16 numarası Johanna Konta oldu. Monterrey Açık turnuvasının ilk turunda oynanan maçta kazanan, 6-3 ve 7-5’lik skorla Konta oldu. Clijsters böylelikle emeklilik sonrasındaki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.



Ancak Clijsters, her ne kadar yeni dönemine iki yenilgiyle başlamış olsa da umutsuz değil. Belçikalı dünkü yenilgisinin ardından, “Bir şeylerin iyiye gittiğini hissediyorum. Tabii ki birçok başka şeyin de daha iyi olması lazım. Bu yüzden maç oynamaya devam etmek oldukça iyi.” diyerek günbegün daha iyiye gittiğini düşündüğünü belirtti.





“Tüm kariyerim boyunca birçok farklı jenerasyondan tenisçiyle mücadele ettim. Şu an hâlâ neler yapabileceğime ve nasıl hissettiğime odaklanacağım bir yerdeyim.”







“Bu, oynadığım her maçta kendime güvenmem ve bu maçlar için sıkı çalışmam gereken bir süreç. Tabii ki daha büyük adımlar atmak isterim ama önce daha küçük adımlarla ilerlemek gerekiyor.”





Clijsters, tenisten ilk olarak 2007’de emekli olmuş ve üç çocuğundan ilki için doğum yapmasının ardından, yaklaşık 24 ay sonra tenise geri dönmüştü. Sonrasında üç Grand Slam daha kazanmış, toplam Slam sayısını dörde yükseltmiş ve 2011’de yeniden dünya sıralamasının en tepesinde yer almıştı.

Kaynak: EuroSport.com