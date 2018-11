Adım Adım Kuzey Kıbrıs" Sergisi Türksoy'da

17 Kasım 2018 Cumartesi 10:55



17 Kasım 2018 Cumartesi 10:55

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kuruluşunun 35. ve TÜRKSOY'un kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY iş birliğiyle düzenlenen "Adım Adım Kuzey Kıbrıs" konulu fotoğraf sergisi TÜRKSOY Genel Sekreterliği binasında açıldı. Açılışa katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu , " Türkiye Cumhuriyeti , devleti ve milletiyle her zaman ve her şartta kardeş KKTC halkının yanındadır" dedi.Açılış töreni öncesinde, 27 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında yapacakları Avrupa turnesi öncesi Ankara 'da bulunan TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası üyelerinin sunumuyla mini bir konser düzenlendi. Sergi açılışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Kıbrıs Türkü'nü zulüm, baskı ve katliamdan kurtarmak için 44 yıl önce kahraman Mehmetçiğin yapmış olduğu Kıbrıs Barış Harekatı'nda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, kahraman gazilerimize de sağlıklı,uzun ömürler diliyorum. TÜRKSOY'un kurucu devletleri olan Türkiye, Kazakistan Özbekistan ve Türkmenistan devletlerinin o günkü başkanlarından Türk dünyasının Aksakalı Nazarbayev'e uzun ömür, ahirete irtihal eden devlet başkanlarına ise Cenabı Hakk'tan rahmet diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti, devleti ve milletiyle her zaman ve her şartta kardeş KKTC halkının yanındadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın seçimlerin akabinde yaptıkları ilk KKTC ziyaretinde söylemiş oldukları, -Kıbrıs milli davamız, Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüm bulunması da gayemizdir. Önümüzdeki dönemde KKTC'yi Doğu Akdeniz 'de bir çekim merkezine dönüştürerek, kişi başına düşen milli geliri iki katına çıkarmak ilk hedefimizdir- sözlerini bu vesile tekrar gururla ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.TÜRKSOY'un çalışmalarıyla 7 ayrı müstakil, hür ve bağımsız devletlerin bir olan milletiyle ilgili birliğini güçlendirdiğini ve kültürel bağları sağlamlaştırdığını kaydeden Topçu, "Ayrı beşiklerde büyüyen aynı ecdadın balalarına öz kardeş olduklarını hatırlatan ve öğreten işler yapıyor. KKTC Büyükelçimiz Köprülü 'ye ve elçilik mensuplarına, Türk dünyasının UNESCO'su TÜRKSOY'umuzun değerli Genel Sekreteri Dusen Kasainov ve yönetimine, KKTC'nin kuruluşunun 35. yıldönümü, TÜRKSOY'umuzun kuruluşunun 25. yıl dönümü münasebetiyle bu güzel, öğretici ve eğitici resim sergisini düzenleyen FODER mensuplarına ayrı ayrı şükranlarımı ve en içten teşekkürlerimi arz ediyorum" şeklinde konuştu."KKTC'nin görünürlüğünü artırmak, Kıbrıs Türk kültürünü anlatmak adına her sanat dalındaki sanatçılarına görev düşüyor"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kuruluşunun 35. ve TÜRKSOY'un kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutlama vesilesiyle TÜRSKOY'da bulunduklarını ifade eden KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, "FODER sergisinin ilk kez KKTC dışında açılan sergi olma özelliğini taşıması, Kıbrıslı Türk sanatçılarının yurt dışındaki çalışmaları açısından önemli bir olaydır. KKTC'nin görünürlüğünü artırmak, Kıbrıs Türk kültürünü anlatmak adına her sanat dalındaki sanatçılarına görev düşüyor" dedi."TÜRKSOY olarak 'Adım Adım Kuzey Kıbrıs' sergisini, Türk dünyası coğrafyasında sergilemek istiyoruz"Açılışta konuşan ve Kuzey Kıbrıs'ın insanı ve doğasıyla insana huzur, mutluluk veren genç bir Cumhuriyet olduğunu vurgulayan Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Purtaş , KKTC'nin Türk dünyası ile kültürel iş birliğini, sanat alanındaki ortaklıklarını 25 yıldır TÜRKSOY çatısı altında kesintisiz sürdürdüğünü belirtti. KKTC'nin TÜRKSOY'ın kurulduğu yıldan itibaren aktif bir üye olarak çalışmalara katıldığını ve TÜRKSOY'un, "Opera Günleri" gibi KKTC ile özdeşleşmiş etkinliğinin de bulunduğunu dile getiren Purtaş, "Bu yıl 21. Opera Günleri'ni değişmeyen adresi olan Girne 'de gerçekleştirdik. TÜRKSOY ile KKTC arasındaki işbirliğinin, kültürlerin arasında bir sınır konulamayacağının göstergesidir. TÜRKSOY olarak 'Adım Adım Kuzey Kıbrıs' sergisini, Türk dünyası coğrafyasında sergilemek istiyoruz" açıklamasında bulundu.Dernekleri ve düzenledikleri sergi hakkında kısa bilgi veren FODER Başkanı Mehmet Gökyiğit ise, 26 yıldır fotoğrafçılık alanında çalışmalarını aralıksız sürdüren, her yıl farklı projelere imza atan, ülke tanıtımına katkı sağlayan FODER'in bugün de Türk dünyasının UNESCO'su TÜRKSOY'un binasında 21 üyesinin 90 fotoğrafı ile Kuzey Kıbrıs'ın doğası, tarihi mekanları, yerel yaşam görüntülerini Ankaralı sanatseverlere sunduklarını dile getirdi. - ANKARA