Adımlar, Otizm Farkındalığı ve Otizmli Çocukların Eğitimi İçin!

Tohum Otizm Vakfı'nın 5. Kez katıldığı Runatolia Maratonu'nda farklı firmaları temsil eden gönüllü koşucular; koşarak veya yürüyerek, adımlarını otizmli çocuklar için atacak, maratonun öncesinde ve sonrasında, toplamda 1 ay süresince sosyal çevresinden topladığı bağışlarla otizmli çocukların eğitimine katkı sağlayacak.

Otizmin bilinen tek tedavisinin erken tanı ile yoğun ve sürekli eğitim olduğuna dikkat çeken Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer "Bugün dünyada her 59 çocuktan 1'i otizm riski ile doğuyor. Bu rakam her yıl artış eğilimi gösteriyor. Runatoila Maratonu'nda koşarak hem otizm konusunda farkındalık yaratabilir hem de otizmli çocuklarımızın eğitimi için bağış toplayabilirsiniz. Tüm sporseverleri Runatolia Maratonu'nda yanımızda olmaya davet ediyoruz." dedi.

Otizmin Tek Tedavisi Eğitim

Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi; erken tanı ile yoğun ve sürekli özel eğitimdir. Erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık % 50'sinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabilmekte, gelişim sağlanabilmekte, büyük ilerleme kaydedilmekte ve hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmayabilmektedir. Otizmde en önemli nokta olabildiğince erken dönemde (18 ay civarı) tanı koyabilmek ve haftada en az 30 saati bulan yoğun bir eğitim almalarını sağlamaktır. Özellikle 3 ile 5 yaş arasında bu yoğun eğitim çok kıymetlidir.

Bunları Biliyor musunuz?

•Otizmin tek tedavisinin ERKEN TANI ile YOĞUN, SÜREKLİ EĞİTİM olduğunu BİLİYOR MUSUNUZ?

•Günümüzde her 59 ÇOCUKTAN 1'inin otizm riski ile dünyaya geldiğini ve otizmin görülme sıklığının çok büyük bir hızla arttığını BİLİYOR MUSUNUZ?

•Dünyada her 20 DAKİKADA 1 çocuğun otizm tanısı aldığını BİLİYOR MUSUNUZ?

•Otizmin erkek çocuklarda, kızlardan 5 KAT FAZLA oranda görüldüğünü BİLİYOR MUSUNUZ?

•Ülkemizde 0-19 yaş grubundaki 434.010 otizmli çocuk ve gencimizden sadece 30.050'sinin EĞİTİME ERİŞEBİLDİĞİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

•İsmi söylendiğinde bakmamak, göz kontağı kurmamak, bazı objelere aşırı ilgi duymak, örneğin çamaşır makinesini saatlerce izlemek gibi belirtileri olduğunu BİLİYOR MUSUNUZ?

Kaynak: Bültenler