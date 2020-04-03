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"Adın cinayete karıştı" yalanıyla yaşlı kadını dolandıran 2 kardeş tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, telefonla aradıkları 72 yaşındaki kadını, "adın cinayete karıştı" yalanıyla dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.

03.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:18
Antalya 'nın Manavgat ilçesinde, telefonla aradıkları 72 yaşındaki kadını, "adın cinayete karıştı" yalanıyla dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eski Hisar Mahallesi'nde yaşayan D.M'yi dolandırdığı iddia edilen zanlıların, Mehmet Ali D. ve ağabeyi Yusuf D. olduğunu belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli kardeşleri Antalya kent merkezinde gezerken yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.
Olay
Manavgat'ta 31 Mart'ta meydana gelen olayda, Eski Hisar Mahallesi'nde kızıyla yaşayan 72 yaşındaki D.M, telefonda kendisini savcı olarak tanıtan ve "Adın cinayete karıştı" diyen dolandırıcıya 250 bin lira değerindeki altınlarını vermişti.
Bir süre sonra altınlarının akıbetini sormak için savcı sandığı dolandırıcıyı telefonla arayan yaşlı kadın, şüpheliye ulaşamayınca dolandırıldığını anlamış, olayı anlattığı oğlunun ihbarıyla güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Manavgat, Antalya, Güncel
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