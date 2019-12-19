Adına sahte hesap açan kişileri dedektif gibi iz sürerek buldu

Düzce'de bir sigorta acentesinde müşteri temsilcisi olarak çalışan Melek Arslan (33) sosyal medyada kendisi adına sahte hesap açarak kendisine yakın kişilerden para isteyen 2 kişiyi dedektif gibi iz sürerek buldu. Melek Arslan iki kişiden şikayetçi oldu.

Düzce'de bir sigorta acentesinde müşteri temsilcisi olarak çalışan Melek Arslan, 9 ay önce kendisini arayan bazı kişilerden adına sahte hesap açıldığını ve çeşitli bahanelerle kendilerinden para istendiğini öğrendi. Bunun üzerine harekete geçen Melek Arslan, 9 ay boyunca adeta bir dedektif gibi iz sürerek kendisi adına hesap açan kişinin 20 yıl önce oturduğu yerde komşusu olan M.Y. ile akrabası E.Y. olduğunu tespit etti. Melek Arslan iki kişi hakkında şikayetçi oldu.

Melek Arslan, yaşadığı süreci anlatarak, 'Önce dikkate almadığım birkaç mesaj geldi. 'Melek hanım ben sizi tanıyorum ve babanızın arkadaşıyım' veya 'Sizin daha önce oturduğunuz yerde oturuyorum. Sizin adınıza benimle yazışan bir bayan var' diye mesajlar aldım. Ben önce bunlara inanmadım. 'Benimle sohbet etmek için güzel bir numara bulmuşsunuz' diye tersledim. Bir zaman sonra bu mesajlar artmaya başladı. Tanıdığım insanlar bana ulaşmaya başladılar. Bazı ulaşanlar, 'Melek senin adını kullanarak biri beni aradı' dedi. Bütün ailem ve ben tanınmış olduğumuz için babamın adını kullanarak, benim adımı kullanarak arıyor. 'Yolda kaldım, yakıtım bitti, karnım aç, İstanbul çıkışındayım, Ankara çıkışındayım telefonumun şarjı bitti bir başkasından arıyorum, sosyal medyada telefonunuzu buldum, o yüzden bir tek sizi arayabildiğim için sizden yardım istiyorum' gibi samimi ve inandırıcı kendine acındırarak paralar istiyorö dedi.

'YAZIŞMALARI ERKEK, ARAMALARI KADIN YAPIYORö

Melek Arslan iki kişiyi tespit ettiğini belirterek, '2 kişiler. Biri erkek, biri kadın. Erkek olan yazışma bölümünden resmimi, kimlik bilgilerimi kullanarak tanışabilir miyiz' Arkadaş olabilir miyiz? diye başlayarak kadın oluşumu kullanarak ki bu bana yapılan cinsel taciz gibi ruhsal bir tacizdir. Kimlik bilgilerimi ve fotoğrafımı paylaşarak sohbet etmeye başlıyor. Birkaç gün sohbet ettikten sonra yine aynı şekilde 'Yolda kaldım bana para gönderir misin" diyor. Yazışmaları erkek yapıyor, aramaları kadın yapıyor.ö diye konuştu.

PAYLAŞIMLARI ELE VERDİ

Melek Arslan, 9 ay boyunca şüphelendiği her kişinin sosyal medya paylaşımları tek tek takip ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

'Sonra ben bana ulaşan kişilerin verdiği bilgiyle, yazışmaların kopyasını bana attılar. Ben onların hepsini toplayarak 9 ay boyunca iz sürdüm. Gece 3'lere, 4'lere kadar uykusuz kaldım. İp uçları yakalamak için çok çaba sarf ettim. Sonra uzun süre düşündüm ve bunu beni tanımayan birisi yapamaz dedim. Ablamın, babamın ve benim sosyal çevremi kullanıyor. Ayrıca benimle irtibata geçemeyecek kişilerden para istiyordu. Kendime bir liste çıkardım. Tahmin ettiğim kişileri eleye eleye onların paylaşımlarını takip ederek devam ettim. Sonrasında geçmişimden yaklaşık 20 yıl önce aynı mahallede oturduğum bir erkeğin hesabının paylaşımlarının adıma açılan sahte hesapta ki paylaşımlarla aynı olduğunu gördüm. Aynı tarihte, aynı paylaşımları yapmış. Oradan yola çıktım ve devamı geldi.ö

'BENİ GÖRÜNCE KAÇMAYA BAŞLADIö

Şüphelerinin en çok yoğun olduğu M.Y'nin evine gittiğini söyleyen Melek Arslan, 'Şüphelerimin en yoğunlaştığı kişinin adresine gitmeye karar verdim. Amacım oradan geçiyormuşum da bir hal hatır sormak istedim gibi eve gittim. Ağız yoklama, nabız ölçmek için gittim. Benim nabız yoklamama gerek kalmaksızın, beni görür görmez kaçmaya başladı. Ben tek gitmemiştim. Ağabeyim ve eşim ile gittim. Ağabeyim yakaladı. 'Çok özür dilerim evet ben yaptım, yokluktan yaptım, işsizlikten yaptım' gibi itiraflar gelmeye başladıö dedi.

İtirafların ardından Melek Arslan, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. M.Y ve E.Y. isimli kadın hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA