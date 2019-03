Adını Sen Koy Dizisinin Başrol Oyuncuları Hazal Subaşı ve Erkan Meriç Ayrıldı

Günlük yayınlanan dizi Adını Sen Koy'un başrol oyuncuları Hazal Subaşı ve Erkan Meriç'in dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü.

Uzun süredir birlikte olan çiftin evlilik hazırlıkları yaptığı da konuşulmuştu. Ancak ünlü çift sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı.

"AYRILIKLAR DA AŞKA DAİR"

Erkan Meriç, ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Erkan Meriç paylaşımında, "Ayrılıklar da aşka dair diyerek tüm kalbimle bütün hayallerinin gerçekleşmesini diliyorum. Seni sana emanet ediyorum. Ona iyi bak" notunu yazdı.

ERKAN MERİÇ KİMDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'dan sonra Dünyanın en iyi erkek modeli ünvanını kazanan Erkan Meriç 25 Temmuz 1986 Mersin doğumludur. Mersin Üniversitesi Elektronik Otomasyon Bölümü mezunudur.

Uzun yıllar profesyonel olarak futbol oynayan ve kalecilik yapan Erkan Meriç ayrıca voleybol, yüzme, basketbol, body building gibi spor dallarıyla da ilgilenmiştir.

Üniversiteyi bitirdikten sonra mankenlik yapmaya karar veren Erkan Meriç, ajansa kaydolmuş ve profesyonel mankenlik kariyeri bu sayede başlamıştır. 2009 yılında düzenlenen Best Model of The Turkey yarışmasına katılmış ve bu yarışmada Türkiye'nin en iyi erkek modeli seçilmiştir. Bu yarışmanın ardından Best Model of The World yarışmasına katılmış ve bu yarışmada da Dünya'nın en iyi erkek modeli ünvanının sahibi olmuştur.

Erkan Meriç modellikten sonra oyunculuğa da adım atmıştır. TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan "Adını Sen Koy" isimli dizide Ömer karakterini canlandırmıştır.

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

Hazal Subaşı 2 Mayıs 1996 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Halkla İlişliler ve Reklamcılık bölümünde eğitim görmekte olan Hazal Subaşı, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildikten sonra oyuncu olmaya karar vererek bu yönde eğitimler almıştır.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan; başrolü Erkan Meriç ile paylaştığı Adını Sen Koy dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ve başrol oynamıştır.