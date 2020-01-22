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Adis Jahovic Antalyaspor'a yakın

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un, Yeni Malatyaspor'dan Adis Jahovic ile anlaşmaya vardığı bildirildi.

22.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:25Adis Jahovic Antalyaspor'a yakın
Süper Lig ekiplerinden 'un, Yeni Malatyaspor'dan Adis Jahovic ile anlaşmaya vardığı bildirildi.

Süper Lig'de 11 maçtır kazanamayan ve topladığı 14 puanla 16. sırada yer alan Antalyaspor'da transfer hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Devre arasının transferde en hareketli takımlarından Antalyaspor, daha önce kadrosunu defans oyuncuları Veysel Sarı, Fedor Kudryashov ve hücum oyuncusu Sinan Gümüş ile güçlendirmişti. Akdeniz ekibi, Yeni Malatyaspor'un başarılı forveti Adis Jahovic ile de anlaşmaya vardı. Jahovic bu sezon ligde 18 maçta 11 gol atma başarısı gösterdi.

Öte yandan Akdeniz ekibi Avustralya Ligi ekiplerinden Western United'da forma giyen Ersan Adem Gülüm'le de anlaştığı öğrenildi.

Kırmızı-beyazlıların Alman yıldız Lukas Podolski'nin transferini ise yarın resmi olarak açıklaması bekleniyor. Antalyaspor'da ayrıca Diego ve Aatif Chahechouhe ile yolların ayrıldığı ve kendilerine kulüp bulmaları istendiği bildirildi. - ANTALYA

Yeni Malatyaspor, Veysel Sarı, Antalyaspor, Spor

Kaynak: İHA

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